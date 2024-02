Crosetto ricoverato d’urgenza: possibile pericardite

Nella notte Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Il ministro della Difesa ieri mattina ha accusato un dolore perdurante. Così, ha deciso di presentarsi da solo e a piedi, fa sapere il ministero di cui è titolare, al Pronto soccorso del San Carlo di Nancy, a Roma. È stato immediatamente monitorato e poi sottoposto ad una coronarografia. Non ci sono notizie sulle cause ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una pericardite. Il mondo politico si è subito stretto attorno al ministro della Difesa. “Un grande abbraccio e tanti auguri di pronta guarigione al ministro Crosetto. Con la tua forza e la tua determinazione, sono sicura che supererai anche questa sfida. Forza Guido”, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni, vicina al ministro della Difesa. “All’amico Guido, un forte, fortissimo abbraccio e gli auguri più sinceri di pronta guarigione”, ha scritto su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Rivolgo al ministro della Difesa, Guido Crosetto, le espressioni della più sentita vicinanza e gli auguri di una pronta ripresa”, ha affermato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Su X, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha scritto esprimendo “un augurio sincero di pronta guarigione al nostro ministro della Difesa Guido Crosetto. Un forte abbraccio a lui dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. Ti aspettiamo!”. “Al ministro della Difesa e amico di lunga data Guido Crosetto giungano gli auguri più sinceri di pronta guarigione. Dai Guido, sei una roccia nella forma e nella sostanza, ti aspettiamo in piena forma”. È il messaggio della senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie. “Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione all’amico e ministro della Difesa Crosetto. Forza Guido, ti aspettiamo presto più forte di prima”, il messaggio su X del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Gli auguri al ministro Crosetto” sono stati fatti dai leader dell’opposizione, la segretaria Pd, Elly Schlein, il co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli e il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, nel corso di una conferenza stampa a Roma sul Ponte sullo Stretto.

Aggiornato il 13 febbraio 2024 alle ore 03:59:41