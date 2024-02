Giovedì 22 febbraio, alle ore 18 nella Sala Einaudi della Confedilizia in Roma, si terrà la presentazione del libro “Per non morire al verde”, edito da il Timone.

Dopo il saluto introduttivo di Giorgio Spaziani Testa, presidente della Confedilizia, interverranno l’autore Fabio Dragoni, opinionista de La Verità, e Carlo Lottieri, professore all’Università di Verona. Modererà Enrico Salvatori, giornalista.

“Una volta l’uomo si adattava al clima. Oggi invece pensano di averlo cambiato e di cambiarlo, come novelli danzatori della pioggia. La transizione energetica di cui tanto straparlano non è un’innovazione tecnologica. Nessuno ha inventato il motore ad acqua. Semplicemente pensano di dare al mondo tutta l’energia che gli serve con dei mulini a vento. Di acciaio e cemento, ma pur sempre mulini. Funzionerà? Ovviamente no! Ma se non serve a nulla allora serve a qualcos’altro. Infatti mica vogliono farti acquistare l’auto elettrica. Vogliono proprio che tu l’auto non ce l’abbia. Ed il bello è che lo scrivono pure! Ma i piani ben riusciti funzionano solo nei film. È questa la buona notizia!” (tratto dal sito www.iltimone.org).

Ingresso libero su prenotazione: telefono 06/6793489 – e-mail [email protected]

Aggiornato il 12 febbraio 2024 alle ore 10:47:26