La mobilitazione in Italia. Ma non solo. La protesta dei trattori non si ferma. In mattinata alcuni mezzi agricoli (250) si sono mossi dal presidio del casello Valdichiana dell’A1 – organizzato da Riscatto agricolo – verso la Cassia. Il serpentone, partito dal terreno vicino a un outlet nel Comune di Foiano della Chiana (Arezzo), ha come tappa Roma, con un presidio allestito in zona Nomentana. Uno dei portavoce dice: “Porteremo la nostra protesta nella Capitale, andiamo avanti in attesa di risposte concrete”. Il corteo è accompagnato dal personale della Digos. Il vicepremier Matteo Salvini sostiene che gli agricoltori protestano contro “le politiche anti agricole dell’Ue”. E continua: “Hanno tutta la mia solidarietà, perché pagare gli agricoltori per non fare il loro mestiere, per lasciare incolti i loro campi o pagare i pescatori per non andare a pesca è una follia tutta europea e quindi sono al loro fianco. Spero che i disagi per il traffico in Italia siano ridotti al minimo. Parlo da ministro ma sono idealmente al loro fianco sul trattore. Cerchiamo di fare in Italia e soprattutto in Europa tutto il possibile”.

Una parte degli agricoltori in presidio al chilometro 29,7 della via Aurelia, a Torrimpietra, si muove in corteo, con i trattori, lungo un tratto dell’Aurelia per raggiungere la rotonda di Testa di Lepre, nei pressi del borgo agricolo del nord del comune di Fiumicino. La rappresentanza di agricoltori proviene dai territori di Fiumicino, Anguillara, Ladispoli e Cerveteri. Cori e slogan anche a Piacenza e nel Bolognese. Presidio al Pirellone, a Milano. Sia frutta che verdura inizialmente vengono gettate per protesta. Successivamente, sono regalate ai cittadini di passaggio in auto. Questa la forma di protesta degli agricoltori in presidio da sabato all’esterno del casello autostradale dell’A1 di Santa Maria Capua Vetere.

Mobilitazione anche in Germania. La protesta di agricoltori ed esponenti di piccole e medie imprese si fa sentire davanti alla sede regionale della televisione pubblica Ndr di Hannover: i trattori vengono piazzati nelle strade vicine e nei parcheggi, ma senza creare blocchi del traffico. Questo quanto riferito dall’agenzia Dpa. Così un agricoltore: “Critichiamo il fatto che le notizie dei media sulle manifestazioni siano ridotte al minimo”. Da settimane il dito è puntato contro i piani di austerità del Governo federale. E in particolar modo sui tagli previsti alle agevolazioni fiscali per il gasolio agricolo. Nel weekend, segnalata la protesta all’altezza di un centro di distribuzione di giornali ad Amburgo: secondo i manifestanti, la copertura mediatica dei raduni dei contadini è ritenuta insufficiente.

Ma non finisce qui. Vari trattori bloccano l’autostrada E-80 e la nazionale N-629, collegamenti che uniscono la provincia spagnola di Salamanca e il centro del Portogallo, all’altezza della frontiera, dalle parti di Vilar Formoso e Fuentes de Onoro. Registrate lunghe code di tir.

Aggiornato il 05 febbraio 2024 alle ore 04:04:05