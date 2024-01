Il Graffio di Trisolino

In una Roma di speranza e sole, presso il Senato della Repubblica italiana a Palazzo Madama, si è tenuto il summit internazionale Italia-Africa. Moussa Faki, presidente della Commissione Africana, ha detto che “L’Italia è il principale punto di arrivo dei flussi migratori. Con l’Africa, l’Italia condivide la preoccupazione di contenere i flussi migratori, la fuga di forza lavoro giovane”. Secondo Faki, per fermare le migrazioni di massa la via è quella di “trasformare in prosperità le aree economicamente depresse dell’Africa”.

Ancora e ancora news su cui meditare.

Negli scorsi giorni, e in particolare sabato 27 e domenica 28 gennaio, al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma, è iniziata la nona edizione della Scuola di Formazione Politica della Lega “Penso, Conosco, Creo”, coordinata da Armando Siri, profondamente attento alle radici latine e greche antiche delle parole che usiamo per pensare e per creare nel mondo. Con i saluti di Matteo Salvini, tanti gli ospiti presenti, professori universitari, parlamentari, ministri come Giuseppe Valditara, Maria Elisabetta Casellati, Matteo Piantedosi, personalità del mondo istituzionale e accademico a 360 gradi come Sabino Cassese, giornalisti e tanti giovani e meno giovani accorsi da ogni parte d’Italia.

Aggiornato il 30 gennaio 2024 alle ore 04:46:04