Botte da orbi tra Meloni e Schlein

In attesa dello scontro televisivo, va in scena il duello tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Nel Question time la disputa prende corpo sul tema della Sanità. Così l’esponente dem: “Lei è andata al Governo per risolvere i problemi degli italiani o per scaricare le responsabilità su altri? Il tetto alle assunzioni è stato introdotto nel 2009, al Governo c’era lei e nello specifico il problema lo ha creato lei”.

Pronta la replica: “Il tetto alla spesa del personale sanitario fu introdotto nel 2009: ha portato al crescente ricorso ai contratti a termine e al devastante fenomeno dei medici gettonisti. Facciamo i conti con una situazione stratificata in 14 anni. Non chiederò perché non lo avete risolto voi questo problema – insiste – le dirò che è un’implicita attestazione di stima che chiedete a noi di risolvere i problemi che non avete risolto in dieci anni al governo: grazie per fidarvi di noi e del nostro Governo”. Meloni, in più, specifica che quelli della sanità sono problemi di cui “ci stiamo occupando e ci occuperemo compreso, il superamento del tetto di spesa” circa le assunzioni del personale sanitario, poiché “è un obiettivo che abbiamo”, compatibilmente con le esigenze del bilancio. “Per noi il diritto alla salute dei cittadini è una priorità assoluta”.

Meloni, infine, interviene sulle privatizzazioni: “Non si tratta di privatizzare per privatizzare, di dismettere o di svendere. Come ho detto, l’impostazione di questo Governo è lontana anni luce da quanto visto purtroppo accadere in passato”.

