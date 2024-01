Il Graffio di Trisolino

La Cancel culture è un problema, subdolo ma concreto. È la figlia barbara del vuoto, e si presenta come una oscurantista idiozia che ciclicamente viene diffusa tra le masse dagli estremisti, e che viene poi difesa da alcuni intellettuali in cerca di spessore. Viene prescritta come farmaco drogante dalla più irrazionale furia populista, e suo nemico principale è il discernimento critico sugli eventi storici, periodo per periodo. Che barbarie cancellare per dimenticare gli sforzi e le sfumature delle evoluzioni e delle involuzioni storiche di civiltà. A chi imbrattava le statue di Cristoforo Colombo o di Indro Montanelli, io dico: basta con questi metodi inutilmente incivili!

Dove arriverà la furia nichilista della cancellazione culturale? Verranno a storcere il naso persino sulle immagini e sulle intestazioni toponomastiche dedicate per esempio a San Paolo di Tarso, solo perché secondo il “tribunale” del politicamente corretto una sua frase sul ruolo della donna nel rapporto di coppia genera oggi giustamente troppi dubbi?

Beh, i dubbi sono sacri e servono a crescere, interrogandosi sempre, mai a cancellare la grandezza di una civiltà che, fra luci e ombre, può investire sulle luci per scacciare vie le ombre, e con esse il nichilismo che sodomizza la libera espressione delle coscienze.

Segui il podcast “Il Graffio di Trisolino”

sul canale YouTube de L’Opinione delle Libertà

Aggiornato il 23 gennaio 2024 alle ore 01:02:56