Giancarlo Lehner, storica firma de L’Opinione delle Libertà, ha scritto il primo libro di controinformazione sull’attuale papa. Radio Radicale ha intervistato l’autore cercando di capire le ragioni di questo pamphlet. “In realtà il libro lo ha scritto Bergoglio – spiega Lehner ai microfoni di Radio Radicale – sono tutte sue frasi analizzate e riportate”.

“Il libro si intitola Da Cristo a Castro e la ragione è semplice – continua Lehner – Bergoglio ha sempre considerato il comunismo una variante del cattolicesimo, ci sono pagine intere nel libro dove lui stesso racconta di essere stato illuminato da un’Argentina comunista sfegatata. Ma come, un gesuita che viene illuminato non da Cristo ma, appunto, da Castro?”.

L’interpretazione dell’autore, dichiaratamente laico, della chiesa di papa Francesco diventa una difesa del cattolicesimo, in quanto Bergoglio si identifica in una sorta di papa re e la chiesa viene trasformata in spettacolo.

“L’obiettivo di Bergoglio – spiega Lehner – è quello di richiamare il popolo agnostico di questo tempo per fondare un nuovo potere, basato però non sul Vangelo o sulla Bibbia ma sull’opinione pubblica”.

Acquista il libro di Giancarlo Lehner “Bergoglio da Cristo a Castro”

Aggiornato il 16 gennaio 2024 alle ore 01:21:18