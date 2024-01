Il Graffio di Trisolino

La realtà nuda ci mette di fronte a un insieme di Paesi islamisti (Iran, Afghanistan, Libano, Turchia) o ex leninisti (Russia, Corea del Nord, Cina) che potremmo definire Paesi illibertari: da un lato. Dall’altro lato i Paesi tendenzialmente libertari tra cui l'Italia dovrebbe spiccare prima o poi, fra essi stessi giocano male la partita per la difesa delle proprie libertà, cioè le nostre libertà. La nostra geopolitica non è di squadra, purtroppo. La mancanza di una visione futuribile e di un piano confederale fra popoli liberi pesa sulle allocazioni globali del potere. Pesa sullo sviluppo, sulla sicurezza.

Se gli anti-occidentalisti fanno i duri apparendo uniti, noi occidentali dobbiamo iniziare ad esserlo veramente riformando istituzioni, funzioni, capitali e competenze. Confederandoci al riguardo, perché i popoli liberi vogliono difendersi veramente per sviluppare le proprie (le nostre!) libertà.

Aggiornato il 16 gennaio 2024 alle ore 11:14:18