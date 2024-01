Toti: “Sui candidati alle Amministrative scelgano i territori”

Il governatore della Liguria lancia un monito al centrodestra. “La maggioranza non sia opposizione di sé stessa”. Lo sostiene il centrista Giovanni Toti, in un’intervista alla Repubblica dove commenta le tensioni del centrodestra sulle candidature alle Regionali. “Sui candidati alle amministrative devono scegliere i territori. Sarebbe un errore di valutazione applicare a Regioni e Comuni dinamiche e logiche di carattere romano”. “Se posso dare un consiglio, non richiesto, a questo Governo che sta portando avanti il disegno sulle autonomie che pure io sostengo convintamente, è che farei il più possibile scegliere le candidature ai territori”, rimarca. “Chi pensa di applicare a Regioni e Comuni dinamiche squisitamente romane, rischia di commettere un errore di valutazione. È evidente che sui territori le personalità dei candidati pesano e peseranno sempre di più. Basti pensare a figure come Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e allo stesso Michele Emiliano”. Sul terzo mandato secondo il governatore inoltre “serve chiarezza, altrimenti si rischia il caos normativo e una raffica di ricorsi. Devono essere gli elettori a decidere se confermare o meno un sindaco o un presidente, tanto più se si sta per approvare una forma di Governo con il premier indicato direttamente e senza limiti di mandato – conclude –. Io sono sempre per confermare chi ha fatto bene, in democrazia devono decidere gli elettori. Sono contrario a due cose: una è la limitazione dei mandati, l’altra i collegi blindati alle Politiche”.

Quanto alle Europee, Toti non ha ancora deciso per chi votare. “Voteremo certamente all’interno del perimetro di Governo e altrettanto faranno le liste civiche, sia quella che porta il mio nome che, immagino, anche le liste cugine dei vari sindaci del territorio con i quali ho parlato a lungo in questi giorni. Sarà un voto nel centrodestra, nostri partner di governo in questa regione ormai da otto anni e immagino e spero anche per i prossimi anni a venire”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, rispondendo a una domanda a margine del dibattito a Villa del Principe su “Regione Liguria priorità d’azione per la crescita e la competitività del territorio” organizzata da Forum Ambrosetti. “Ovviamente cercheremo un voto che stabilizzi il più possibile l’attività di un governo con cui stiamo collaborando egregiamente”, ha aggiunto Toti. “Siamo la prima regione ad avere firmato il patto sui fondi di sviluppo e coesione, gli investimenti sono superiori alla media d’Italia; quindi, c’è un interesse specifico della Liguria che questo governo vada avanti, vada avanti bene, vada avanti con meno fibrillazioni possibili e quindi ovviamente voteremo all’interno dell’area di Governo”.

Aggiornato il 15 gennaio 2024 alle ore 06:54:01