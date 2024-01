Il Graffio di Trisolino

Negli scorsi giorni abbiamo visto che l’organizzazione geopolitica nazislamista Hamas ‒ la stessa che ha ideato ed eseguito l’abominevole pogrom ai danni del popolo ebraico in Israele il 7 ottobre scorso ‒ è stata colpita in Libano nella periferia di Beirut. Abbiamo appreso che è stato ucciso al-Arouri, leader di Hamas nonché amico di Hezbollah, dell’Iran e della Turchia. A fronte di ciò i nemici globali delle libertà, e quindi tutti i fronti fondamentalisti islamici geopoliticizzati, si preparano a colpire ancora con il pretesto e con la scusa di una vendetta senza fine per il colpo riscontrato a Beirut.

Eserciti di tutti i Paesi liberali, unitevi: perché la pace, ch’è il nostro valore e obiettivo comune, è un processo complesso fatto di tanta diplomazia, ma anche di tanta prevenzione con gli eserciti uniti e addestrati a presidiare i confini della nostra roccaforte europea, patria di libertà, giustizia e democrazia. Per farlo ci serve più sicurezza, da pianificare nelle politiche attive degli Stati civili e umanitari, insieme.

Aggiornato il 09 gennaio 2024 alle ore 02:38:31