Crippa: “Sulle Regioni rosse candidato lo scelga FdI”

L’astro nascente del Carroccio certifica il primato di Fratelli d’Italia. Il 37enne Andrea Crippa sostiene che FdI debba “avere l’ambizione e l’obiettivo di andare a conquistare nel 2025 le quattro Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia) amministrate dal centrosinistra indicando come candidati i suoi uomini migliori”. Lo afferma il vicesegretario della Lega salviniana in un’intervista al Corriere della sera. “Confermiamo i presidenti uscenti (nel 2024 in Sardegna, Abruzzo, Piemonte, Basilicata e Umbria) e nel 2025 andiamo a vincere dove siamo all’opposizione”, aggiunge. “È giusto che tocchi a FdI l’onore-onere di individuare le scelte vincenti”. Voi, gli viene chiesto, volete lasciare a FdI le scelte più complicate. “La Lega – risponde – a suo tempo è andata a strappare al centrosinistra il Friuli-Venezia Giulia, l’Umbria e la Sardegna. Questa è la vera scommessa e chi la può vincere se non il partito di maggioranza?”.

Sulla Sardegna “deciderà il tavolo nazionale. Da autonomista convinto avrei preferito che decidessero nell’isola, ma visto che a tre settimane dalla presentazione delle candidature FdI chiede un cambiamento senza che ve ne sia una ragione, la palla passa ai leader. Solinas ha governato bene con una squadra di cui hanno fatto parte tutti i partiti del centrodestra. E mai nessuno ha avuto qualcosa da obiettare”. “Riteniamo che chi ha amministrato le 5 Regioni di centrodestra lo ha fatto bene e merita la riconferma. Un ragionamento che coinvolge Forza Italia (che governa il Piemonte con Alberto Cirio e la Basilicata con Vito Bardi) e FdI (l’Abruzzo con Marco Marsilio)”. Se non ci sarà il terzo mandato per Luca Zaia la Lega darà addio al Veneto, gli viene chiesto. “Non scherziamo. Per noi è una Regione modello: governiamo bene da vent’anni. Perché non ci deve essere continuità? Il Veneto continuerà a essere governato da un leghista”.

Aggiornato il 08 gennaio 2024 alle ore 04:40:34