Nella giornata di ieri, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, l’avvocato Giovanni Quarzo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, ha organizzato una riunione per riferire agli elettori sull’opposizione svolta in questo primo anno di Giunta Gualtieri. Durante l’evento, “Un anno di Campidoglio, rapporto alla città”, Quarzo ha elencato le problematiche principali della nostra Città Eterna, dalla questione dei rifiuti al trasporto pubblico, che ha sintetizzato in poche battute per L’Opinione.

Aggiornato il 07 dicembre 2023 alle ore 11:26:11