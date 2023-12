Il Graffio di Trisolino

Cosa vorremmo trovare sotto l’albero per questo Natale? Scriviamo una marea di lettere ai partiti politici! Ciascuno scriva la sua. Andate sui siti internet dei partiti, annotatevi gli indirizzi e-mail e provate a scrivere le vostre idee su come sburocratizzare le attività economiche, i settori produttivi, i procedimenti amministrativi che secondo la vostra esperienza non possono essere tolti però devono essere snelliti. Tagliare ogni inutile lungaggine burocratica che crea disagio ad aziende e cittadini serve infatti a semplificare la vita degli attori produttivi, serve a velocizzare i traffici economici, a velocizzare la crescita del Pil e conseguentemente il tasso di occupazione in Italia.

