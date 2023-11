Pnrr e agricoltura, aumento dei fondi: parla Lollobrigida

Il Pnrr agricolo – dopo il disco verde ottenuto da Bruxelles – va da una dotazione di 3,68 miliardi a una di 6,53. Si tratta di risorse che, sommando gli 1,2 miliardi destinati al settore agricolo del Piano nazionale complementare, registrano un budget complessivo che si avvicina agli 8 miliardi di euro. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, si tratta della “maggiore dotazione di risorse mai destinata all’agricoltura italiana”. Queste le sue parole in un’intervista a Il Sole24 Ore. A seguire, sottolinea: “L’intero Governo Meloni, col Ministero dell’Agricoltura e grazie al gran lavoro effettuato dal ministro Fitto, è riuscito a ottenere un grande risultato che non è solo nel forte incremento delle risorse ma soprattutto – sottolinea – nei meccanismi che sono stati introdotti per assicurare che quei finanziamenti vengano spesi e bene. Innanzitutto, abbiamo puntato alle misure e agli investimenti che hanno dimostrato di riscuotere l’interesse degli imprenditori e di garantire un tiraggio”.

Lollobrigida, poi, ribadisce: “L’agrisolare oltre a ridurre l’inquinamento produce energia da fonti rinnovabili e quindi si tratta di investimenti che offrono più risposte positive. In Italia – continua – ognuno veste la maglia della propria compagine, ma in Europa è decisivo che si vada uniti, come una Nazionale. Una nuova impostazione, condivisa anche da altri Paesi come la Francia e con la quale proponiamo a Bruxelles di incrementare le risorse della Politica agricola comune”. E conclude: “Contiamo di invertire questa tendenza perché ormai in tutta Europa si è affermata, soprattutto con gli attuali scenari geopolitici, l’idea che sia indispensabile l’autosufficienza agroalimentare”.

Aggiornato il 28 novembre 2023 alle ore 05:12:44