Fallimento Capitale: FdI asfalta Gualtieri

Fratelli d’Italia asfalta Roberto Gualtieri. Nel corso della conferenza stampa, dal titolo Fallimento Capitale, i consiglieri capitolini di FdI Giovanni Quarzo, Francesca Barbato, Stefano Erbaggi, Mariacristina Masi, Federico Rocca e Rachele Mussolini, le cantano al sindaco della Città eterna e alla sua Amministrazione: “Dopo due anni a guida Pd, Roma non ha risolto neanche uno dei suoi problemi essenziali. La città continua a essere sporca e gli spazzini di quartiere più volte annunciati non si vedono. Il traffico è in costante aumento, anche a causa di cantieri che aprono in contemporanea, senza un coordinamento efficace. Eppure, che il Giubileo ci sarebbe stato nel 2025 era noto a tutti”.

Ma non finisce qui: “I servizi di trasporto pubblico sono indecenti e troppo spesso ci mostrano le immagini di persone disabili prese in ostaggio nelle stazioni perché ascensori e scale mobili sono fuori servizio. I Municipi, stremati dalla mancanza di personale motivato e qualificato, restituiscono le deleghe affossando anche quel minimo decentramento amministrativo conquistato negli anni”.

Con la chiosa che non ha bisogno di interpretazioni: “Molti progetti giubilari sono in ritardo e il rischio di aprire l’Anno Santo con i cantieri aperti è reale. La nostra, a differenza di Gualtieri, non è una narrazione ma una tragica costatazione della realtà”.

