Staffetta azzurra in Senato: Gasparri capogruppo di Forza Italia

Un’ipotesi che circola da tempo. Maurizio Gasparri è stato indicato come capogruppo di Forza Italia al Senato al posto di Licia Ronzulli, che ha rassegnato le proprie dimissioni. Il primo ha lasciato il ruolo da vicepresidente del Senato. Uno spazio, questo, che potrebbe essere ricoperto proprio dalla fedelissima di Silvio Berlusconi, come avrebbero indicato dai vertici del partito.

Oggi Gasparri, che si trovava a presiedere la seduta dove si stava esaminando il ddl del governo contro la violenza alle donne, ha ceduto lo scranno più alto dell’Aula di Palazzo Madama alla vicepresidente Anna Rossomando (Partito democratico). E ha detto: “Ieri sera sono stato eletto capogruppo e quindi devo lasciare la vicepresidenza. Grazie a tutti. Ora vado alla conferenza dei capigruppo che si deve riunire a momenti”.

Domani alle 12 si terrà il voto sull’elezione della vicepresidenza del Senato. L’avvicendamento, secondo quanto trapelato, ha avuto luogo per rafforzare lo scranno del capogruppo, in vista del Congresso di febbraio. Un’occasione, questa, per la riconferma di Antonio Tajani al timone degli Azzurri. Come riportato dal Corriere della Sera, Ronzulli avrebbe pagato “rapporti non pacifici con alcuni senatori, ma una linea d’attacco ormai in contrasto con quella del nuovo leader”. Negli ultimi tempi, ci sarebbe stato un riallineamento, che però, ha detto il Corsera, “non è bastato”.

“C’è stato un cambio condiviso da quest’estate, a luglio Ronzulli aveva già fatto presente che voleva avere un ruolo diverso. Se lei fa parte della minoranza di Forza Italia? Non esiste una minoranza, ce lo siamo detti anche ieri con Tajani, su questa cosa ci siamo fatti quattro risate”. Queste le parole del deputato forzista e vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, a Un Giorno da pecora, su Rai Radio1. Non solo: “Con Antonio Tajani dal 1991, era caporedattore a Roma del Giornale e mi volle con lui, non è affatto vero che non andiamo d’accordo”. E al quesito su chi possa guadagnare di più tra Gasparri e Ronzulli con il nuovo ruolo, risponde: “Secondo me ci hanno guadagnato entrambi”.

