Premierato, Casellati: “La riforma garantisce stabilità dei governi”

Secondo Elisabetta Casellati è necessario rafforzare “il circuito democratico”. In un intervento nel corso del programma Giù la maschera, su Radio 1, la ministra per le Riforme sostiene che gli aspetti essenziali della riforma siano due: “Garantire la stabilità dei governi e poi l’altro è ridare voce ai cittadini perché per troppo tempo c’è stato un disallineamento tra il voto dei cittadini e la forma di Governo. Abbiamo assistito a una distanza dalla politica quindi io credo che ridare voce alla gente riconcili i cittadini alla politica, rafforzando il circuito democratico perché l’astensionismo compromette la democrazia”. Per Casellati, “nessun testo è blindato e quindi si discuterà in Parlamento e se gli emendamenti saranno coerenti con l’impianto del testo saranno adottati. Io devo dire che io son partita con una lunga attività di ascolto, ma se si dice che noi toglieremo i poteri al presidente della Repubblica, dico che non è così, nessuno degli articoli è stato toccato, il confronto ci sarà ed io cercherò di venire incontro alle istanze di tutti purché siano coerenti, ma se si parte dall’idea che verrà scritta sotto dettatura anche no”.

Parlando della cancellazione dell’istituzione dei senatori a vita, Casellati aggiunge: “Io ritengo che nel tempo abbiano dato lustro a questa istituzione, per dire, io ho dedicato a Liliana Segre il mio discorso di insediamento da presidente del Senato”. Ma per l’eliminazione della carica hanno influito due cose: “Il primo la diminuzione del numero dei parlamentari ed il secondo motivo è di dare sempre di più legittimazione democratica alle varie elezioni”. Quanto alla Legge elettorale, secondo Casellati “non è semplice elaborare una norma che coniughi la rappresentanza con la governabilità. Noi abbiamo inserito il 55 per cento perché dà stabilità, poi mi dovrò confrontare con la maggioranza e le opposizioni”. Parlando del sistema maggioritario, Casellati aggiunge: “Ancora non lo so perché sto studiano la legge elettorale, ma è chiaro che se un premier ha una preferenza pari al 30 per cento non possiamo arrivare al 55 per cento quindi probabilmente ci sarà una soglia”.

Casellati parla anche dell’ipotesi referendaria. “Io credo che gli altri referendum siano falliti perché erano fatti di troppi cambiamenti mentre di fronte al referendum la domanda deve essere asciutta: noi andremo a chiedere volete essere voi i protagonisti del vostro voto e scegliere la forma di Governo. La riforma modifica solo quattro articoli, non c’è uno stravolgimento generale come negli altri referendum. Noi abbiamo scelto una forma più leggera e minimalista di riforme proprio perché sia più comprensibile per i cittadini. Calamandrei parlava già allora dell’elezione diretta del capo dello Stato addirittura nella forma americana quindi tutto questo stupore, dopo che da quarant’anni si cerca di fare riforme, non lo vedo. Bisogna spiegare ai cittadini a che cosa serve davvero la riforma”.

Aggiornato il 14 novembre 2023 alle ore 18:19