Un convegno per fare chiarezza sul cambiamento climatico

Sabato 18 novembre si svolgerà a Milano un interessante convegno sul cambiamento climatico. “Clima ed Energia”, con questo impegnativo titolo il Tea Party Lombardia, milanocittastato.it e 21° Secolo hanno messo in piedi un interessante dibattuto pubblico che si terrà presso il cinema Plinius, in viale degli Abruzzi, 28. Fabio Bertazzoli, coordinatore del Tea Party Lombardia, e Andrea Zappolato, direttore del sito milanocittastato.it, introdurranno l’incontro nella veste di moderatori. Seguiranno le relazioni di Gianluca Alimonti, professore di Fondamenti di energetica presso l’Università degli studi di Milano; Franco Battaglia, già professore di Chimica teorica presso l’Università di Modena; Mario Giaccio, già professore di Tecnologia ed Economia delle fonti di energia presso l’Università di Chieti-Pescara; Luigi Mariani, professore di Agronomia presso l’Università degli studi di Brescia. È inoltre previsto l’intervento di Adriano Teso, imprenditore già sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

“È davvero l’uomo con il suo stile di vita la causa del cambiamento climatico, come ci vogliono far credere tutti i media? Ci sono autorevoli professori universitari che, dati alla mano, mettono in serio dubbio la scientificità di queste teorie”. Questa la breve introduzione presente nell’invito che gli organizzatori stanno facendo circolare sui social, da cui si comprende che siamo lontani anni luce da un certo “gretinismo” che sembra aver monopolizzato da tempo la grande informazione, non solo in Italia. Quindi, soprattutto per chi intende allargare il proprio orizzonte al di là di ciò che passa il “convento” mainstream, si tratta di un appuntamento da non perdere.

Aggiornato il 10 novembre 2023 alle ore 11:56