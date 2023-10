Equilibrio rotto

Se qualcuno crede davvero che quello che è successo tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sia un fatto meramente privato, si sbaglia di grosso. Qui la vicenda va ben oltre la coppia che scoppia e sfocia nella vita pubblica.

Apparentemente Giorgia Meloni ha mandato a stendere il di lei compagno ma nei fatti il “vaffa” si estende a Forza Italia per interposta Mediaset. Con questo non intendiamo che Forza Italia sia un partito-azienda e che Mediaset reciti una parte politica nella maggioranza. Però ricordiamo bene che i vertici Mediaset – dopo la morte di Silvio Berlusconi – avevano assicurato che Forza Italia sarebbe stato un asset di pregio a cui la famiglia non avrebbe mai fatto mancare sostegno e attenzione.

Che Mediaset pubblichi fuorionda capaci di indebolire il capo del Governo per il tramite di “Ciuffo Ribelle Giambruno” è un chiaro atto ostile del braccio politico aziendale nei confronti del leader di coalizione, una mancanza di riguardo evidente con chiari risvolti di tipo politico e di credibilità istituzionale.

Delle due l’una: o Mediaset è un inaffidabile centro sociale ove ognuno fa il cavolo che gli pare o l’affondo su Giambruno (reduce da una serie inenarrabile di polemiche) è puramente voluto. Non stiamo invocando la censura, ma la ragion di Stato su un “First Man” che non è in grado di stare al proprio posto.

Aggiornato il 20 ottobre 2023 alle ore 18:49