Meloni-Giambruno: l’addio social e una questione di opportunità

Eviteremo di mettere la foto di famiglia. Dove c’è lei (Giorgia Meloni), lui (Andrea Giambruno) e la figlia nata dalla loro relazione. Lo scatto l’ha postato sui social proprio la presidente del Consiglio, a corredo dell’annuncio della fine della storia con il giornalista di Mediaset, su cui a breve torneremo. Dicevamo: l’immagine non sarà quella, perché c’è una minore. Chi opera nell’informazione ha dei doveri da rispettare. Sì, potremmo pixxellare il volto per non rendere riconoscibile la bambina. Ma non sarà fatto. Perché comunque c’è un contesto privato da rispettare. Quel privato che, invece, viene mostrato all’opinione pubblica proprio dal capo del Governo.

Ora, le storie d’amore nascono e possono finire. Succede ovunque: in borgata, in montagna, in campagna o nei palazzi che contano. Certo, se sei un personaggio noto il fatto in sé diventa una notizia, perché – giocoforza – investe l’interesse pubblico. Può appassionare o meno, ma così va il mondo. Non dare questa notizia (ognuno sceglie il taglio che vuole), quindi bucarla, come si dice in gergo, è più che una svista.

Poi c’è il quid: era opportuno, da parte di Meloni, scrivere sui propri canali ufficiali che il rapporto quasi decennale con Andrea Giambruno è giunto ai titoli di coda? Perché? I saggi dicevano che i panni sporchi devono essere lavati in casa. Francamente, non sappiamo da quanto tempo la cesta che li conteneva fosse satura. E nemmeno vogliamo saperlo. Parallelamente, torna il tema di come cambia la comunicazione anche a livello istituzionale. Che offre ai propri elettori – ma anche ai vari denigratori – argomenti che dovrebbero rimanere altrove. Giorgia Meloni, come chi prima di lei e come chi arriverà dopo, sarà giudicata per il proprio operato. Le questioni che sforano nel privato lasciano il tempo che trovano.

Calendario alla mano, il post della premier è giunto dopo i fuorionda di Striscia la notizia, che hanno come protagonista Andrea Giambruno, timoniere del programma Diario di bordo, su Rete 4, che in un momento di pausa parla con una collega, a cui – tra le altre cose – dice “sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima, è incredibile”. Altri commenti di Giambruno, nel recente passato, sono finiti nel mirino della stampa, creando – inutile negarlo – degli imbarazzi a Meloni. Anche se la stessa, nel messaggio social d’addio, osserva: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Ecco, potremmo aggiungere pure che l’acqua passata non macina più. E questo rappresenterebbe un punto di inizio. Almeno per schivare domande su transumanze e bevute in discoteca.

Aggiornato il 20 ottobre 2023 alle ore 14:23