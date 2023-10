Blocco in autostrada, l’eco-follia degli ambientalisti

Ennesima eco-follia degli ambientalisti. Un gruppetto di attivisti di Ultima Generazione stamani ha bloccato in entrambe le direzioni l’autostrada A4, Torino-Milano, vicino all’imbocco di corso Giulio Cesare. I “protagonisti” si sono seduti per terra, hanno aperto lo striscione con scritto “Fondo riparazione”. Due di loro si sono incollati sull’asfalto (poi liberati dai Vigili del fuoco e trasportati all’ospedale San Giovanni Bosco). Tutto ha provocato la reazione degli automobilisti, alcuni dei quali sono scesi dalle vetture decisamente imbufaliti. E non sono mancate le dichiarazioni dal mondo della politica. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, su Instagram, è sbottato: “Eco-imbecilli. Incollarsi all’asfalto e fermare una delle autostrade più importanti d’Italia, creando problemi a lavoratori e studenti, danneggiando ambiente e commercio, è un atto criminale. Per questo, la Lega è impegnata per portare avanti la sua proposta per aumentare le sanzioni – con multa pesante, carcere e arresto in flagranza – ai cretini che bloccano le strade a danno di migliaia di cittadini incolpevoli. Basta”. La normale circolazione stradale è ripresa dopo due ore. Sul posto è giunta la Digos della questura di Torino. Intervenuti anche i reparti mobili della Polizia, che hanno spostato gli attivisti. Uno di loro ha spiegato: “Ho deciso di incollarmi alla strada perché voglio urlare quanto posso la mia determinazione per difendere la vita umana”. Secondo quanto appreso, diciannove attivisti sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata, blocco della circolazione e per alcuni di loro anche inottemperanza al foglio di via dal capoluogo piemontese.

“La protesta di Ultima Generazione ha creato ripercussioni enormi sul fronte della circolazione stradale e immensi disagi a cittadini e pendolari che questa mattina si trovavano a percorrere l’autostrada Torino-Milano: così Assoutenti in una nota, annunciando “un esposto alla Procura di Torino per i possibili reati di blocco stradale e interruzione di pubblico servizio”. Per la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Ambrogio, “il blitz di Ultima Generazione, che bloccato per ore l’autostrada Torino-Milano, è l’ennesimo capitolo di un’eco-follia inutile e fine a se stessa. Ambientalismo e conversione green, considerate le particolari caratteristiche della Pianura Padana e la quota di inquinamento ascrivibile all’Italia rispetto al contesto mondiale, meriterebbero un approccio meno ideologico e dogmatico. Serietà, insomma, non superficialità e improvvisazione”. “Gli attivisti – ha sottolineato Roberto Ravello, dirigente regionale di FdI – parlano di forze che vogliono farci morire e, addirittura, di un Governo che ci sta avvelenando: si tratta di farneticazioni da parte di mistificatori seriali. Siamo dinnanzi a un pericoloso sensazionalismo, che rischia di imporre tempi e modi insostenibili al processo in corso: ci sono intere filiere che, per la miopia di alcuni, rischiano di soccombere sotto i colpi dell'ambientalismo radicale”.

