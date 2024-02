Atterrato Odysseus, primo lander privato sulla Luna

Mezzo secolo dopo la chiusura delle missioni Apollo, gli Stati Uniti d’America sono tornati sulla Luna, il satellite che loro per primi hanno conquistato. La navicella spaziale Odysseus, anche conosciuta come IM-1 oppure Odie, è atterrata sulla superficie lunare. Ma ancora non si sa in che condizioni versano l’astronave e l’equipaggio: la traversata e l’allunaggio sono stati caratterizzati da notevoli problemi di navigazione, mentre il controllo-missione ha avuto difficoltà a comunicare con l’equipaggio dopo l’atterraggio. L’obiettivo della crew a bordo di Odysseus è lo studio dell’ambiente del polo sud della Luna – zona dove l’IM-1 è atterrato, caratterizzata dalla presenza di un deposito utilizzabile di acqua ghiacciata – nell’ambito del progetto della Nasa di riportare sul satellite terrestre una missione con equipaggio verso la fine del 2026.

L’allunaggio è durato circa un’ora, visto che i laser della funzione di guida autonoma hanno deciso di non attivarsi. Menomale che le squadre della Intuitive Machines – azienda che sta portando avanti le missioni della Nasa – avevano a bordo uno strumento sperimentale dell’amministrazione spaziale Usa, che si è rivelato essenziale. Poi, grazie a un drone decisamente avanguardistico, l’equipaggio è riuscito a filmare dall’esterno l’allunaggio di Odie, che ha frenato la sua discesa per gli ultimi 30 metri di corsa, durante i quali l’IM-1 è stato completamente autonomo. Dopo 60 minuti di apprensione, i sei piedi di Odysseus hanno finalmente toccato il suolo lunare.

Ed è proprio qui, a 300 chilometri dal polo sud del satellite più vicino alla terra, che la Nasa vorrà inviare a partire dal 2026 le sue missioni Artemide. Ecco che entra in gioco la missione di Intuitive Machines, nell’orbita del programma Commercial lunar payload services (Clps). L’Agenzia ha deciso di appaltare a società private l’incarico di trasportare sulla Luna i suoi strumenti scientifici. Ergo: Riduzione dei costi e viaggi più frequenti. È l’economia lunare.

