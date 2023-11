Fondazione Einaudi: primo seminario per le alte burocrazie comunali

Si è svolto oggi il primo di una serie di seminari realizzati dal Dipartimento digitale della Fondazione Luigi Einaudi per le alte burocrazie dei Comuni, organizzato attraverso Ifel, diretta da Pierciro Galeone.

Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione Einaudi, ha introdotto il seminario odierno, “Intelligenza artificiale e la Pubblica amministrazione”, tenuto dall’avvocato Tommaso Mauro a cui è seguita la testimonianza del direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), Mario Nobile.

Il secondo seminario si svolgerà il prossimo 20 febbraio 2024 e avrà per oggetto: “Dati digitali è interoperabilità delle banche pubbliche”, mentre il terzo è in programma per il 16 aprile 2024 e tratterà di “Design dei siti web delle Pubbliche amministrazioni”.

Perché questi seminari? Perché il digitale in generale, e l’Intelligenza artificiale in particolare, rappresentano un formidabile strumento per migliorare i servizi al cittadino e rendere più efficienti ed efficaci le amministrazioni comunali e le Pubbliche amministrazioni.

L’applicazione di tali tecnologie, nei Comuni, è però ancora molto limitata e decisamente molto frammentata. Nasce da questa constatazione l’esigenza di offrire un’opportunità di approfondimento attraverso esperti qualificati alle alte burocrazie comunali, cioè a coloro che si occupano di far funzionare la macchina pubblica e che, per altro, saranno chiamati a sfruttare l’opportunità del Pnrr per realizzare la transizione digitale.

