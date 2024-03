Commissione Ue, 50 milioni all’Unrwa: sconcerto di Israele

L’Unione europea procederà al pagamento di 50 milioni di euro all’Unrwa. L’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi vedrà aumentato il sostegno di 68 milioni nel 2024. È quanto comunica l’Esecutivo comunitario in una nota. Il 29 gennaio la Commissione europea aveva annunciato una valutazione dei finanziamenti all’Unrwa alla luce delle accuse su diversi membri del personale dell’agenzia negli attacchi del 7 ottobre. A seguito degli scambi con la Commissione, l’Unrwa ha indicato di essere pronta a garantire che venga effettuata una revisione del suo personale per confermare che non abbia partecipato agli attacchi e che siano messi in atto ulteriori controlli per mitigare tali rischi in futuro. Ha acconsentito all’avvio di un audit condotto da esperti esterni nominati dall’Ue, che esaminerà i sistemi di controllo per prevenire il possibile coinvolgimento del personale e delle risorse in attività terroristiche. L’Unrwa è d’accordo sul rafforzamento del suo dipartimento di investigazioni interne e della governance che lo circonda.

La notizia del versamento di 50 milioni di euro all’Unrwa da parte dell’Ue ha destato lo sconcerto di Israele. Lo scorso 20 febbraio, l’ambasciatore israeliano all’Onu, Gilad Erdan ha pesantemente attaccato le istituzioni delle Nazioni Unite. “A Gaza Hamas è l’Onu e l’Onu è Hamas”. Erdan era intervenuto nella sessione del Consiglio di sicurezza nella quale gli Stati Uniti hanno posto il veto, per la terza volta, a una risoluzione che chiedeva un cessate il fuoco a Gaza, e ha criticato le recenti parole del coordinatore umanitario delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, secondo cui Hamas non è un gruppo terroristico, ma un movimento politico, “quando tutti sappiamo che si tratta di un’organizzazione terroristica”. Il diplomatico aveva anche criticato Philippe Lazzarini, capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, per aver affermato che gli attacchi del 7 ottobre contro Israele non sono stati un esempio di antisemitismo, poiché non commessi contro gli ebrei in nome della loro religione, ma contro l’occupazione israeliana della Palestina. Per quanto riguarda la stessa Unrwa, Erdan era arrivato a dire che “il 12 per cento dei suoi dipendenti sono membri di Hamas, e almeno 236 di loro sono terroristi attivi in questa organizzazione, il che prova che l’Unrwa è parte della macchina terroristica di Hamas, e che ne fa un’organizzazione terroristica”.

Aggiornato il 01 marzo 2024 alle ore 16:37