La Russia militarizza le nuove generazioni

Alla fine dello scorso anno, Vladimir Putin ha emanato un decreto che designa il 2024 come anno della famiglia in Russia. Per affrontare le crescenti sfide demografiche esacerbate dall’invasione russa dell’Ucraina avvenuta il 24 febbraio 2022, Putin sta cercando di sollecitare un’impennata delle nascite, esortando i russi a creare una famiglia e ad avere figli. A partire dal 1° febbraio si è verificato un aumento sostanziale di vari incentivi finanziari volti a incoraggiare l’aumento del tasso di natalità. Oltre ad espandere numericamente la propria popolazione, tuttavia, la Russia cerca di allevare ed educare le nuove generazioni affinché siano favorevoli alla guerra, leali e militarizzate, desiderose di morire per la patria. La Russia si sta preparando per un conflitto di lunga durata e ha bisogno che un numero sempre crescente di persone venga mobilitato per lo sforzo bellico.

Negli ultimi anni gli investimenti della Russia nella militarizzazione dei bambini e dei giovani sono enormi. Solo nel 2024 il Cremlino prevede di stanziare più di 511 milioni di dollari per l’attuazione del progetto federale “Educazione patriottica dei cittadini della Federazione Russa”, dieci volte in più rispetto al 2022. Di questi finanziamenti, quasi 189 milioni di dollari saranno destinati al “Movimento dei primi” (un movimento giovanile creato in Russia il 18 dicembre 2022), quasi 3 milioni di dollari “all’Esercito della gioventù” e 14,5 milioni di dollari al “Grande cambiamento”. Altri fondi saranno destinati allo sviluppo del programma “Aquilotti della Russia” per le scuole primarie.

Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991, si credeva che la propaganda sovietica e la militarizzazione dell’istruzione e della cultura fossero scomparse. Ciò si è rivelato ingannevole, tuttavia, poiché è diventato evidente che queste pratiche erano rimaste nascoste solo temporaneamente. Da quando Putin è entrato in carica nel 2000, il regime russo ha integrato la militarizzazione dei bambini nella sua agenda politica statale. Ci fu un chiaro spostamento verso l’adozione dell’esercito come fonte di educazione patriottica, che ricorda le epoche zarista e sovietica. Il 24 luglio 2000 è stata adottata la Risoluzione n. 551, “Sulle associazioni militari-patriottiche di giovani e bambini”. Nel 2001, il Ministero della Difesa russo ha avuto un ruolo cruciale nell’attuazione del “Concetto di educazione patriottica dei cittadini russi”. Al giorno d’oggi, in Russia è diventato comune indossare uniformi militari ai bambini che frequentano asili, scuole e istituti post-secondari e coinvolgerli in diverse attività paramilitari, come giochi sportivi di difesa, scavo di trincee, lancio di granate e esercitazioni al tiro con munizioni vere.

Negli ultimi due decenni, il Paese ha assistito a un costante aumento delle organizzazioni militari-patriottiche giovanili e infantili e delle attività patriottiche a favore della guerra. Tuttavia, è stato in seguito all’annessione della Crimea nel 2014, prima, e con l’invasione su larga scala dell’Ucraina, dopo, che si è verificato un notevole aumento di queste attività. La Rosmolodezh, l’agenzia federale per i giovani in Russia, presidia da sola circa 36mila club e centri di “educazione patriottica” e “militare patriottica”. Molti di questi club si sono appropriati di aree precedentemente destinate alle attività ricreative dei bambini. Hanno anche ampliato le loro iniziative di addestramento militare all’interno delle scuole, utilizzando armi come i fucili d’assalto Kalashnikov. Incredibilmente, anche i bambini di alcuni asili vengono istruiti su come assemblare correttamente una mitragliatrice, a conferma della portata di questo processo di militarizzazione. Inoltre, queste organizzazioni sostengono attivamente la guerra della Russia in Ucraina attraverso vari mezzi, tra cui l’invio di lettere di sostegno ai soldati, l’organizzazione di donazioni per “aiuti umanitari” e persino lo schieramento di membri stessi in prima linea.

Il servizio militare viene glorificato a tutti i livelli di istruzione. Vengono organizzate sessioni informative con gli scolari per discutere le opportunità di servizio militare a contratto e sono state costituite “compagnie di volontariato” di adolescenti a livello nazionale. Secondo la recente proposta del deputato della Duma di Stato Dmitry Kuznetsov, sono in corso i piani per istituire una nuova formazione militare infantile, una versione giovanile del battaglione ceceno “Akhmat”. Il primo gruppo di scolari, compresi ragazzi e ragazze, si unirà al battaglione dei bambini “Akhmat” in agosto. Il programma del campo di addestramento includerà un gioco militare-patriottico, incontri con “eroi delle operazioni militari speciali”, corrispondenti di guerra e incontri con scienziati e storici.

In sostanza, i bambini russi vengono addestrati alla guerra. A partire dal 1° settembre 2024, gli studenti dovranno sottoporsi a formazione di combattimento, tattica, antincendio, medicina militare nel nuovo corso scolastico “Fondamenti di sicurezza e difesa della madrepatria”. Inoltre, gli studenti conosceranno i regolamenti militari e riceveranno una formazione per prepararsi a potenziali conflitti nucleari. Anche le scuole e le università di 52 regioni della Russia hanno scelto di incorporare corsi di pilotaggio remoto di velivoli aerei senza pilota (Uav) nei loro programmi educativi, con un budget collettivo superiore a undici milioni di dollari. Gli effetti duraturi di questa spinta propagandistica militarista devono ancora essere pienamente compresi. È già evidente, tuttavia, che milioni di bambini e adolescenti russi vengono deliberatamente allevati per la guerra. I ragazzi vengono trasformati in futuri soldati, mentre le ragazze sono invitate a contribuire alla nascita della prossima generazione di combattenti. Questi sforzi riflettono una strategia globale della Federazione Russa: indottrinare le generazioni future con la militarizzazione, assicurando che siano costantemente preparate per il servizio militare e disposte a sacrificarsi per la Russia senza fare domande.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

