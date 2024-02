Il successo dell’Ucraina nel Mar Nero offre speranza sul conflitto

Mentre gli ucraini si preparano a celebrare il secondo anniversario dell’invasione su vasta scala da parte della Russia, le notizie che arrivano dal fronte sono sempre più cupe. L’esercito ucraino è ora passato alla difesa attiva e sta lottando per impedire nuove avanzate russe. Questo compito è ulteriormente complicato dai ritardi negli aiuti militari occidentali che lasciano le unità ucraine senza armi e le costringono a razionare le munizioni. In questa crescente oscurità, il notevole successo dell’Ucraina nel Mar Nero continua ad essere una fonte di ispirazione. La vittoria più recente è arrivata nelle prime ore del 14 febbraio, quando un’importante nave da guerra russa è stata colpita e affondata al largo delle coste della Crimea da una flotta composta da cinque droni marittimi ucraini. La nave da sbarco russa Caesar Kunikov è stata attaccata con i droni “Magura” V5 che hanno perforato il suo lato sinistro prima che affondasse, ha riferito l’agenzia di intelligence militare ucraina. La nave da sbarco Caesar Kunikov è l’ultima di una lunga lista di navi da guerra russe danneggiate o distrutte negli ultimi due anni.

L’intelligence della difesa ucraina ha affermato che la nave è stata ormeggiata per 10 giorni in un luogo di attracco dove la Russia avrebbe potuto caricarla di armi ed equipaggiamento militare. Ha inoltre affermato che la nave sembrava essere carica al momento dell’attacco. “L’Ucraina ha messo fuori uso un terzo della flotta russa del Mar Nero durante l’invasione su larga scala”, hanno detto le forze armate ucraine dopo l’attacco di mercoledì. Circa il 33 per cento delle navi da guerra russe, per un totale di 24 navi e un sottomarino. La nave da sbarco Caesar Kunikov sarebbe la venticinquesima nave, secondo i calcoli dell’Ucraina. L’attacco di mercoledì è stato condotto dall’unità delle forze speciali “Gruppo 13” dell’agenzia in collaborazione con le forze di sicurezza e difesa dell’Ucraina, si legge nella nota.

La battaglia del Mar Nero è iniziata alla vigilia dell’invasione su vasta scala, con Vladimir Putin che ha ordinato alla sua marina di imporre un blocco ai porti ucraini del Mar Nero più di una settimana prima che i carri armati russi attraversassero il confine il 24 febbraio 2022. Almeno sulla carta, la guerra in mare sembrava dovesse avere un esito scontato, con una manciata di piccole navi della Marina ucraina irrimediabilmente sconfitte dalla potenza della flotta russa del Mar Nero. Tuttavia, dopo poco tempo l’Ucraina ha messo in seria discussione questa ipotesi. Il primo trionfo navale dell’Ucraina è stato l’affondamento, nell’aprile 2022, dell’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, la Moskva, che fu colpita da una coppia di missili antinave ucraini Neptune. Due mesi dopo, l’Ucraina riuscì a liberare l’Isola dei Serpenti, una piccola isola strategicamente importante del Mar Nero che era stata occupata dalla Russia il primo giorno dell’invasione.

Verso la fine dell’estate 2022, l’Ucraina aveva iniziato i propri attacchi con droni contro la flotta russa e le relative infrastrutture navali nella Crimea occupata dai russi. Questi attacchi hanno acquisito uno slancio significativo nel 2023, grazie allo sviluppo della flotta di droni marini ucraini e alla comparsa nell’arsenale ucraino di missili da crociera forniti da britannici e francesi. Tra i risultati più importanti figurano un attacco riuscito con droni marini a lungo raggio su una nave da guerra vicino al porto russo di Novorossijsk, nel Mar Nero orientale, e la distruzione di un sottomarino russo e di una nave da guerra in manutenzione a Sevastopol in Crimea. L’attacco di questa settimana alla Caesar Kunikov è la seconda operazione navale di successo nel mese di febbraio 2024 ed arriva dopo la distruzione della nave da guerra russa Ivanovets all’inizio del mese. Come ormai consuetudine, la notizia di quest’ultimo affondamento ha ispirato un’ondata di meme sui social media mentre gli ucraini brindavano all’ulteriore indebolimento della marina russa.

Mentre l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia si avvicina al suo secondo anniversario, la linea del fronte è rimasta per mesi per lo più statica. Dallo scorso anno l’Ucraina si è concentrata sul Mar Nero, affermando che i suoi attacchi alla Crimea e alle navi russe hanno lo scopo di isolare la penisola e rendere più difficile per la Russia sostenere le sue operazioni militari sulla terraferma ucraina. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg l’ha definita una “grande vittoria per gli ucraini” e ha osservato che il Paese è stato in grado di “infliggere pesanti perdite alla flotta russa del Mar Nero”. Il capo della Nato ha anche osservato che il fatto che le forze armate ucraine abbiano respinto la flotta russa del Mar Nero e aperto un corridoio ha permesso loro di esportare grano e altri prodotti sul mercato mondiale. “Pochi credevano che ciò sarebbe stato possibile solo pochi mesi fa. Ma ora l’esportazione di grano dall’Ucraina avviene anche senza un accordo con la Russia. Ciò dimostra quindi le capacità e la competenza delle forze armate ucraine”, ha affermato Stoltenberg, aggiungendo che il sostegno della Nato è stato importante.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 16 febbraio 2024 alle ore 10:24:38