Congresso Usa: minaccia nucleare russa nello spazio

Gli Stati Uniti dispongono di nuove informazioni sulle capacità militari russe legate ai loro sforzi per dispiegare un sistema nucleare anti-satellite nello spazio, secondo molteplici fonti che hanno familiarità con l’intelligence. Il sistema è in fase di sviluppo e non è ancora in orbita, secondo alcuni analisti di intelligence statunitensi. Non è chiaro fino a che punto sia progredita la tecnologia, ha detto uno di loro. Un altro ha aggiunto che la minaccia non riguarda un’arma che verrebbe utilizzata per attaccare gli esseri umani. Non risulta chiaro se l’informativa intelligence si riferisca a una capacità a propulsione nucleare anti-satellite o a una capacità con armi nucleari. “Un’arma anti-satellite messa in orbita attorno alla Terra rappresenterebbe un pericolo significativo per i satelliti di comando e controllo nucleare degli Stati Uniti”, ha affermato Hans Kristensen, direttore del Nuclear Information Project presso la Federation of American Scientists. Gli Stati Uniti fanno affidamento su tali satelliti – che ha definito “essenziali” – per garantire un controllo costante e senza soluzione di continuità sul proprio arsenale nucleare.

Altri Paesi hanno testato armi anti-satellite in passato, ma questa sarebbe un’escalation, ha detto Kristensen, e gli Stati Uniti hanno chiarito che avrebbero reagito “con molta forza” a un attacco ai loro satelliti di comando e controllo nucleare. “Se è orbitale, è un nuovo livello di minaccia (per il sistema), che sia nucleare o meno”, ha detto Kristensen, che ha aggiunto che anche le armi convenzionali su un sistema anti-satellite orbitale potrebbero rappresentare una minaccia significativa per gli Stati Uniti. La testata Abc News ha riferito per la prima volta che l’informativa intelligence si riferisce a una capacità nucleare russa basata nello spazio. Mercoledì scorso, il presidente del comitato ristretto permanente della Camera sull’intelligence, il deputato repubblicano Mike Turner, ha scatenato una tempesta di fuoco a Capitol Hill quando ha rilasciato una dichiarazione criptica in cui annunciava che il comitato aveva “informazioni riguardanti una grave minaccia alla sicurezza nazionale”.

In una lettera indirizzata ai parlamentari, Turner li ha invitati a visionare l’informativa intelligence negli spazi riservati del comitato, affermando che si trattava di una “capacità militare straniera destabilizzante che dovrebbe essere conosciuta da tutti i politici del Congresso”. Immediatamente, i parlamentari si sono spostati nel locale “protetto” del comitato per scoprire quali fossero le informazioni di cui il deputato Turner aveva parlato. Successivamente, un membro democratico con una profonda esperienza in materia di sicurezza nazionale ha affermato di non aver mai ricevuto prima d’ora una simile convocazione urgente per una questione di sicurezza nazionale durante la sua permanenza al Congresso e che, a suo parere, le informazioni di intelligence visionate non erano così urgenti da giustificare l’allarme di Turner. Anche il presidente repubblicano della Camera, il deputato Mike Johnson, ha tentato di smorzare i toni dicendo ai giornalisti che “non c’è motivo di allarmarsi”.

Il rappresentante Jim Himes, il massimo democratico del comitato, ha affermato che “il prodotto di intelligence classificato che il comitato ristretto permanente della Camera sull’intelligence ha portato all’attenzione dei membri ieri sera è significativo, ma non è motivo di panico”. Mercoledì il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan si è detto “sorpreso” che Turner abbia reso pubblica l’esistenza di questa informativa intelligence, sottolineando che era già previsto che il 15 febbraio avrebbe informato i massimi leader repubblicani e democratici della Camera, nonché Turner e Himes. Turner nella sua dichiarazione ha esortato l’Amministrazione Biden a declassificare “tutte le informazioni relative a questa minaccia in modo che il Congresso, l’amministrazione e i nostri alleati possano discutere apertamente le azioni necessarie per rispondere a questa minaccia”.

Nel frattempo, in una dichiarazione congiunta, i leader repubblicani e democratici del Comitato sull’Intelligence del Senato statunitense hanno affermato di aver visionato l’informativa intelligence ma che, a loro avviso, sarebbe stato difficile declassificarla senza esporre a rischio fonti ed attività sensibili. Le polemiche per la nuova informativa d’intelligence arrivano mentre un pacchetto di aiuti da 60 miliardi di dollari per sostenere l’Ucraina nella sua lotta contro la Russia è in fase di stallo alla Camera e l’ex presidente Donald Trump ha sostenuto pubblicamente i membri del Parlamento che si sono opposti al pacchetto. Il presidente della camera Johnson, in particolare, ha detto che non porterà in aula la misura di aiuto approvata dal Senato. Al contrario, Turner ha pubblicamente sostenuto la prosecuzione dei finanziamenti dello sforzo bellico in Ucraina. Alcuni parlamentari statunitensi ipotizzano che questa sua iniziativa potrebbe essere un tentativo di rilanciare il sostegno Usa all’Ucraina. È bene ricordare che, secondo un rapporto del 2022 della Defense Intelligence Agency (Dia) sulla sicurezza spaziale, la Russia ha sviluppato sistemi antispaziali progettati per neutralizzare i sistemi spaziali militari e commerciali degli Stati Uniti.

La dottrina russa prevedeva la possibilità di colpire i satelliti nemici da terra, aria, cyber e spazio, utilizzando attacchi che vanno dal disturbo temporaneo alla distruzione totale. Nel 2020, la Russia ha testato un’arma anti-satellite spaziale con sofisticate capacità orbitali che potrebbe avere un duplice scopo: potrebbe servire e ispezionare i satelliti russi nello spazio e allo stesso tempo avere la capacità di attaccare i satelliti statunitensi. Un tentativo di lanciare nello spazio un sistema antisatellite dotato di armi nucleari violerebbe il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, che proibisce esplicitamente “qualsiasi oggetto che trasporta armi nucleari o qualsiasi altro tipo di arma di distruzione di massa” in orbita.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 15 febbraio 2024 alle ore 12:38:58