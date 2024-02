L’Ucraina apre un nuovo fronte con gli attacchi dei droni

Tra l’aggravarsi della carenza di munizioni e le crescenti preoccupazioni sul futuro degli aiuti militari occidentali, negli ultimi mesi l’esercito ucraino è passato in gran parte alla difesa attiva. Mentre continuano i pesanti combattimenti in vari punti caldi lungo la linea del fronte nell’Ucraina meridionale e orientale, i comandanti ucraini hanno iniziato il 2024 tentando di portare la guerra in Russia con una nuova campagna di attacchi aerei contro l’industria russa del petrolio e del gas. Prendendo di mira il settore energetico economicamente importante di Vladimir Putin, l’Ucraina spera di indebolire la macchina da guerra russa e di creare una serie di dilemmi per il Cremlino. I recenti attacchi di droni ucraini a lungo raggio contro obiettivi del settore energetico all’interno della Russia non sono del tutto senza precedenti. Infatti, nel corso del 2023, l’Ucraina è riuscita a effettuare con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari russi. Ma a differenza degli attacchi precedenti, la caratteristica principale dell’ultima campagna di attacchi con droni in Ucraina è l’enfasi sugli impianti russi di lavorazione, stoccaggio ed esportazione di petrolio e gas. Dall’inizio del 2024, l’Ucraina ha bombardato una serie di strutture situate a centinaia di chilometri dal confine, con obiettivi che vanno da Volgograd a sud fino a San Pietroburgo e al Mar Baltico a nord.

Questi attacchi ucraini colpiscono al cuore il motore economico che alimenta la macchina da guerra di Putin. Le esportazioni di petrolio e gas rimangono una delle principali fonti del Pil russo e finora si sono rivelate sorprendentemente resistenti alle sanzioni occidentali, con nuovi clienti che emergono per compensare la perdita di clienti europei. Come molti commentatori hanno commentato sarcasticamente a Kyiv, l’Ucraina ha ora deciso di imporre le proprie sanzioni informali e molto più dirette al settore energetico russo. I comandanti ucraini credono che la loro nuova campagna di attacchi con droni a lungo raggio possa alla fine creare gravi perturbazioni all’economia russa che si tradurranno in una leva sul Cremlino. Per ora, tuttavia, la portata degli attacchi dei droni rimane limitata. Un ostacolo chiave è la dimensione dei sistemi di consegna dell’Ucraina.

Mentre l’Ucraina aggiorna costantemente la sua flotta di droni, gli Uav a lungo raggio esistenti nel Paese non sono in grado di trasportare testate di peso superiore a circa 50 chilogrammi. Ciò significa che la maggior parte dei danni arrecati agli impianti energetici russi sono relativamente facili da localizzare e neutralizzare. L’Ucraina si trova inoltre ad affrontare sfide significative nel superare le tradizionali difese aeree e i sistemi di guerra elettronica della Russia. Nonostante queste limitazioni, ci sono già segnali che la campagna di attacchi aerei a lungo raggio dell’Ucraina sta avendo un impatto. Un rapporto del 5 febbraio di Bloomberg indicava che i tassi settimanali di lavorazione del petrolio in Russia erano scesi al livello più basso in quasi due mesi, dopo che due importanti raffinerie erano state costrette a interrompere le operazioni a seguito degli attacchi di droni ucraini. I pianificatori militari ucraini sperano ora che gli attacchi di droni a lungo raggio possano costringere le loro controparti russe a prendere alcune decisioni difficili. Allo stato attuale, la stragrande maggioranza delle risorse di difesa aerea russa sono concentrate in prima linea nella guerra.

Questi sistemi svolgono un ruolo cruciale nel fornire protezione contro l’aeronautica ucraina e le forze di droni sempre più letali dell’Ucraina. Mentre l’Ucraina intensifica gli attacchi al settore energetico russo, i capi del Cremlino dovranno scegliere se mantenere i limitati sistemi di difesa aerea del loro Paese vicino al campo di battaglia in Ucraina o ridistribuirli per proteggere gli impianti di petrolio e gas all’interno della stessa Russia. Entrambi gli scenari potrebbero potenzialmente portare a gravi rischi. Se la Russia non riesce a proteggere le infrastrutture critiche del petrolio e del gas, c’è sempre il pericolo che l’enorme quantità di attacchi ucraini possa causare gravi danni all’economia russa e compromettere la capacità del Cremlino di condurre una guerra. Allo stesso tempo, i tentativi di rafforzare la difesa degli impianti energetici russi lascerebbero esposto e vulnerabile l’esercito di Putin in Ucraina.

Mosca si trova ad affrontare ulteriori dilemmi a causa delle vaste dimensioni della Russia, che rendono estremamente difficile fornire una copertura completa di difesa aerea. Funzionari russi hanno recentemente indicato che il Paese non dispone di sistemi di difesa aerea sufficienti per proteggere completamente le principali città come San Pietroburgo dalla crescente minaccia dei droni a lungo raggio dell’Ucraina. La situazione è ulteriormente complicata dalla dipendenza dell’industria energetica russa dalle tecnologie occidentali. Sebbene l’Ucraina non sia attualmente in grado di infliggere gravi danni a causa delle capacità di attacco aereo relativamente modeste del Paese, le restrizioni delle sanzioni renderanno probabilmente difficile per la Russia sostituire qualsiasi equipaggiamento occidentale danneggiato o distrutto dai droni ucraini. Al momento, la nuova campagna di attacchi con droni a lungo raggio dell’Ucraina ha una portata troppo limitata per far deragliare lo sforzo bellico russo e perturbare seriamente l’economia russa.

Tuttavia, questi attacchi sono chiaramente in grado di infliggere danni economici, aumentando allo stesso tempo la pressione sui comandanti russi affinché riducano la protezione aerea del loro esercito in Ucraina. Attaccando il settore energetico russo, i comandanti ucraini stanno cercando di aprire un nuovo fronte di guerra e di rimodellare il campo di battaglia nella stessa Ucraina. La recente raffica di attacchi aerei sull’industria petrolifera e del gas di Putin sottolinea l’impegno dell’Ucraina a riportare la guerra in Russia, anche adottando una strategia di difesa attiva lungo le linee del fronte dell’Ucraina orientale e meridionale.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 07 febbraio 2024 alle ore 09:59:15