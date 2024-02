Il petrolio russo entra nel Regno Unito attraverso la scappatoia delle raffinerie

Nonostante le sanzioni, milioni di barili di carburante ricavato dal petrolio russo vengono ancora importati nel Regno Unito, trasformati in altri Paesi come l’India e poi spediti nel Regno Unito. “Il problema di questa scappatoia è che aumenta la domanda di petrolio russo e consente maggiori volumi di vendita e prezzi più alti, il che aumenta i fondi che finiscono nel forziere di guerra del Cremlino”, dice l’analista del Crea (Centro per la ricerca sull’energia e l’aria pulita), Isaac Levi. Formalmente, questo schema non è illegale. Allo stesso tempo, neutralizza almeno in parte le sanzioni imposte contro la Federazione Russa. Il Governo del Regno Unito ha negato che vi siano state importazioni di petrolio russo dal 2022. Tuttavia, un portavoce ha detto che le “regole di origine” riconosciute a livello internazionale stabiliscono che il greggio, una volta raffinato in un altro Paese, è classificato ai fini del commercio come proveniente dal Paese di raffinazione. Il Regno Unito è tra i tanti Paesi occidentali a vietare l’importazione di tutto il petrolio e i prodotti petroliferi originari della Russia nel tentativo di ridurre la quantità di denaro che Mosca può generare dai combustibili fossili.

Due rapporti separati, tuttavia, suggeriscono che le regole sulla raffinazione consentono ai prodotti ricavati dal petrolio greggio russo di arrivare sul suolo britannico. Il Crea ha affermato che questa “scappatoia nella raffinazione” significa che Paesi come India e Cina, che non hanno sanzionato il Cremlino, sono in grado di importare legalmente greggio russo e raffinarlo in prodotti petroliferi come il carburante per aerei e il diesel. Quindi esportano tali prodotti verso Paesi come il Regno Unito ed altri membri dell’Ue. Il Global Witness, a sua volta, ha stimato che, nel corso del 2023, circa 5,2 milioni di barili di prodotti petroliferi raffinati ottenuti dal petrolio greggio russo sono stati importati nel Regno Unito. La maggior parte del carburante importato – 4,6 milioni di barili – era carburante per aerei, che secondo i ricercatori del gruppo veniva utilizzato su un volo su venti nel Regno Unito.

Lela Stanley, di Global Witness, ha affermato che “ogni singola sterlina spesa per il petrolio russo aiuta Putin a pagare la sua brutale guerra”. I dati del Crea stimano che durante i primi 12 mesi del divieto russo sul petrolio a partire da dicembre 2022, circa 569 milioni di sterline di prodotti petroliferi importati dal Regno Unito provenivano dal greggio russo. Entrambi i rapporti affermavano che la cosiddetta scappatoia avrebbe indirettamente fornito al Cremlino più di 100 milioni di sterline in entrate fiscali. Hanno anche affermato che la maggior parte delle importazioni proveniva principalmente da tre raffinerie di petrolio in India (Jamnagar, Vadinar e New Mangalore), insieme ad altre nove raffinerie di petrolio in diversi Paesi, tra cui la Cina. La maggior parte delle stime effettuate da Crea e Global Witness si basano sull’analisi dei dati sulle spedizioni di petrolio da parte della società di dati e analisi Kpler, con dati sui prezzi basati su Eurostat insieme ad alcune altre fonti. I dati dell’Agenzia internazionale per l’energia mostrano che le importazioni indiane di greggio russo sono aumentate dall’inizio della guerra in Ucraina. In risposta alle sanzioni, la Russia ha abbassato i prezzi del petrolio per attirare nuovi acquirenti. Dopo l’invasione, anche le importazioni britanniche di carburante per aerei e diesel indiani sono aumentate.

La Russia è il terzo produttore mondiale di petrolio. Estrae petrolio greggio dalla terra, che viene poi esportato nelle raffinerie e trasformato in prodotti come benzina, diesel, carburante per aerei e varie plastiche. L’economia russa dipende fortemente da tali esportazioni. Nel gennaio dello scorso anno, le statistiche commerciali suggerivano che il Regno Unito non aveva importato combustibili fossili dalla Russia, mentre nel 2021 le importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia al Regno Unito valevano complessivamente 4,5 miliardi di sterline. Un portavoce del Governo britannico ha affermato che da quando le sanzioni sono entrate in vigore, non c’è stata “nessuna importazione di petrolio e prodotti petroliferi russi nel Regno Unito”. Ha detto che oltre a “fornire la prova che le merci non sono di origine russa, gli importatori devono ora includere il Paese di ultima spedizione per garantire che il petrolio russo non venga dirottato attraverso altri Paesi”. Brian Mulier, co-responsabile del gruppo commercio e dogane internazionali presso lo studio legale Bird & Bird, ha affermato che le regole di origine in definitiva significano che il petrolio greggio russo raffinato in un Paese come l’India sarebbe classificato come petrolio indiano.

“Un cambiamento nell’origine è determinato sulla base di un’elaborazione sostanziale”, ha affermato. “Una volta che i prodotti petroliferi raffinati russi vengono sostanzialmente trasformati in una giurisdizione diversa dalla Federazione Russa, non sono più considerati originari della Federazione Russa”. Ma Oleg Ustenko, consigliere economico del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, ha invitato gli alleati occidentali dell’Ucraina a inasprire le attuali sanzioni per includere un divieto totale su tutti i prodotti petroliferi raffinati derivati dal greggio russo. “Dobbiamo fare tutto il possibile per tagliare i finanziamenti alla Russia. Dobbiamo assicurarci che non abbiano abbastanza soldi nelle loro mani per continuare questa sanguinosa guerra contro di noi”, ha detto. “Dovrebbe essere fatto in questi Paesi che sono... davvero nostri alleati. A cominciare dal Regno Unito, dall’Unione europea e dagli Stati Uniti. Non è difficile per il Regno Unito introdurre questo tipo di divieto”. Levi del Crea concorda sul fatto che una simile mossa colmerebbe la scappatoia della raffinazione. L’anno scorso, alcuni legislatori statunitensi hanno anche spinto per un divieto sulle importazioni di carburante dalle raffinerie che utilizzano petrolio greggio russo, con i rappresentanti statunitensi Lloyd Doggett e Joe Wilson che hanno presentato un disegno di legge per colmare la scappatoia della raffinazione.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 06 febbraio 2024 alle ore 11:23:27