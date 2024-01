I pezzi di ricambio per i caccia russi Su-30

Le aziende dei Paesi della Nato continuano a fornire alla Russia pezzi di ricambio per l’aviazione, nonostante le sanzioni. Alcuni di questi prodotti possono essere utilizzati nell’industria militare. I caccia russi Su-30 sono stati più volte menzionati nei rapporti sui bombardamenti in Ucraina. Il Su-30 è definito un caccia multiruolo: può colpire sia bersagli aerei che terrestri. Le forze aerospaziali e la marina russe dispongono di almeno 120 caccia Su-30. Secondo il Progetto Oryx (che raccoglie e analizza informazioni sulle operazioni militari da fonti aperte), dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, l’esercito russo ha perso 11 di questi aerei. Il Su-30 è prodotto nello stabilimento aeronautico di Irkutsk, una filiale della Pjsc Yakovlev. Yakovlev, la più grande azienda produttrice di aerei russa, fa parte della United Aircraft Corporation (Uac) di Rostec. L’Unione europea e gli Stati Uniti hanno introdotto un divieto sul commercio di armi e prodotti correlati con la Russia già nel 2014. Nel 2022, dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, il Pjsc Yakovlev è stato sottoposto a sanzioni.

L’Unione europea ha citato come motivo l’uso degli stessi aerei da combattimento Su-30 durante l’aggressione. Formalmente, Yakovlev non può acquistare parti, pezzi di ricambio e attrezzature per scopi militari o di altro tipo da paesi che lo hanno incluso negli elenchi delle sanzioni. La mancanza di componenti importati portò ad una riduzione della produzione di aerei, compreso il velivolo passeggeri Sukhoi Superjet-100. Gli esperti della società hanno calcolato che entro il 2030, meno di 30 aerei Sukhoi Superjet con motori stranieri sugli oltre 150 prodotti rimarranno nella flotta senza pezzi di ricambio stranieri. La direzione di Yakovlev ha annunciato che avrebbe riformattato la produzione e sarebbe passato a motori e pezzi di ricambio prodotti in Russia. Tuttavia, di fatto, le esportazioni dall’Europa e dai Paesi della Nato non sono state fermate. Yakovlev continua ad acquistare pezzi di ricambio importati per aerei e li importa anche da quei Paesi in cui rimangono ufficialmente negli elenchi delle sanzioni.

L’organizzazione no-profit americana C4ads, che raccoglie e analizza informazioni nel settore della difesa, ha fornito i dati doganali sulle importazioni da Yakovlev Pjsc (aka Irkut Corporation Pjsc) per il 2022 e il 2023, da cui si evince che l’ammontare totale di queste forniture ha superato otto milioni di dollari. Secondo l’analista di C4ads Omar Al-Ghusbi, i componenti di queste forniture, in particolare il controller del computer di guida elettrica, le apparecchiature di navigazione e i moduli dei sistemi automatici (controllo del terreno, transponder), potrebbero essere utilizzati per la costruzione e la riparazione del Su-30 e altri Aerei militari russi. Il leader per quantità e quantità di forniture è la Germania: dal 2022 al luglio 2023 ha inviato prodotti Yakovlev per un valore di 4,4 milioni di dollari. Yakovlev ha acquistato soprattutto dalla società americana Honeywell International, il cui stabilimento si trova in Germania. Il valore totale di queste consegne è stato di oltre 3,9 milioni di dollari. Le consegne sono state effettuate dopo l’inizio dell’aggressione su vasta scala contro l’Ucraina ed il conseguente annuncio che Honeywell avrebbe cessato le sue attività in Russia e Bielorussia.

L’azienda francese Thales Avs France Sas, produttrice di attrezzature aerospaziali e di difesa, ha fornito alla Russia non solo attrezzature militari (termocamere per carri armati, sistemi di navigazione, rilevatori a infrarossi per aerei militari), ma anche moduli per la protezione dei dati degli utenti bancari. Nell’estate del 2022, la società ha annunciato l’uscita dal mercato russo, ma prima, nella primavera dello stesso anno, si è trovata al centro di uno scandalo per violazione della legislazione sulle sanzioni. Secondo i media, nel 2015, nonostante le sanzioni, l’azienda ha fornito alla Russia componenti per attrezzature militari. Nel 2022 e nel 2023 l’azienda ha continuato a vendere attrezzature alla Russia. Sebbene la documentazione di approvvigionamento di Yakovlev riporti che i prodotti “non sono per scopi militari”, ciò potrebbe comunque essere qualificato come una violazione delle sanzioni da parte dell’azienda francese. Il costo totale degli acquisti di Yakovlev da Thales Avs France Sas per un anno e mezzo di guerra su vasta scala ammontava ad almeno 783mila dollari.

Dopo l’inizio della guerra e l’imposizione di sanzioni contro la Russia, Yakovlev Pjsc ha potuto importare anche merci europee contrassegnate ad “uso militare”. È vero che si è trattato solo di due prodotti e che sono arrivati in Russia non direttamente, ma attraverso l’Algeria. Affinché le sanzioni funzionino davvero, l’Europa ha bisogno di un apparato esecutivo per monitorare l’attuazione delle sanzioni. Allo stesso tempo, se vengono rivelate violazioni del regime sanzionatorio in relazione a una società occidentale, devono esserci conseguenze molto gravi e sanzioni gravi.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 25 gennaio 2024 alle ore 12:35:23