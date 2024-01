Mosca-Teheran-Pyongyang: il triangolo maledetto

Durante il periodo delle vacanze di Capodanno, la Russia ha lanciato alcuni dei più grandi bombardamenti sulle città ucraine dall’inizio dell’invasione su vasta scala quasi due anni fa. Questi attacchi erano ampiamente attesi, poiché si ritiene che la Russia abbia attivamente accumulato missili e droni durante gli ultimi mesi del 2023. Tuttavia, l’origine di alcuni dei missili utilizzati negli ultimi attacchi aerei russi ha suscitato notevole inquietudine in Ucraina e in tutte le capitali dell’Occidente. Nei giorni successivi a questi bombardamenti, la Casa Bianca ha annunciato che la Russia aveva utilizzato missili balistici nordcoreani per colpire l’Ucraina. Queste affermazioni sono state successivamente confermate da alti funzionari ucraini. In una dichiarazione congiunta rilasciata il 9 gennaio, Stati Uniti, Regno Unito, Ue, Australia, Germania, Canada e quasi altri 40 Paesi partner hanno condannato l’esportazione di missili balistici della Corea del Nord verso la Russia. La consegna di missili balistici da parte della Corea del Nord segna l’ultima escalation nel sostegno del Paese all’invasione russa dell’Ucraina.

I rapporti sulle spedizioni di armi della Corea del Nord alla Russia sono emersi per la prima volta alla fine del 2022. Nell’ottobre 2023, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha annunciato che Pyongyang aveva consegnato più di mille container di attrezzature e munizioni alla Russia. Parlando alla fine del 2023, i funzionari sudcoreani affermarono che gli impianti di produzione militare nordcoreani funzionavano “alla massima capacità” per soddisfare la domanda russa di armamenti. Non è chiaro cosa offra la Russia in cambio delle armi che riceve dalla Corea del Nord, ma si teme che Mosca stia fornendo alla nazione pesantemente sanzionata l’accesso a nuove tecnologie militari. Durante una visita in Russia nel settembre 2023, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha visitato una serie di siti militari che mostravano sistemi d’arma avanzati.

La Corea del Nord non è l’unico regime autoritario che attualmente fornisce a Vladimir Putin armi per l’invasione dell’Ucraina. L’Iran ha fornito alla Russia grandi quantità di droni d’attacco e proiettili di artiglieria, mentre la Russia sta utilizzando le tecnologie dei droni iraniane per stabilire una produzione interna su larga scala di droni d’attacco da utilizzare in Ucraina. Rapporti recenti indicano che questa cooperazione si sta ora intensificando. La Russia è pronta a ricevere missili balistici iraniani, e l’Iran consegnerà anche droni potenziati. Si ritiene che il sostegno militare attualmente fornito dalla Corea del Nord e dall’Iran sia fondamentale per lo sforzo bellico russo. Mentre Vladimir Putin è riuscito a portare gran parte dell’economia russa sul piede di guerra, l’intensità dei combattimenti in Ucraina implica che la Russia non sia attualmente in grado di soddisfare l’elevata domanda di munizioni, tra cui droni, missili e proiettili di artiglieria. Con l’invasione dell’Ucraina che sta per entrare nel terzo anno, le consegne di munizioni iraniane e nordcoreane stanno consentendo alla Russia di mantenere un significativo vantaggio di artiglieria in quella che oggi è ampiamente considerata una guerra di logoramento. Allo stesso modo, la fornitura costante di droni iraniani consente alla Russia di continuare la sua intensa campagna di bombardamenti contro le città ucraine e le infrastrutture civili del Paese. Le consegne di missili balistici nordcoreani e iraniani consentiranno alla Russia di espandere ulteriormente la guerra aerea contro l’Ucraina.

Mentre gli autocrati di Teheran e Pyongyang diventano sempre più temerari nel sostenere l’invasione russa dell’Ucraina, l’impegno collettivo dell’Occidente nello sforzo bellico ucraino è ora sempre più in discussione. Negli ultimi mesi, un nuovo importante pacchetto di aiuti statunitensi per l’Ucraina è diventato ostaggio della politica interna americana, mentre il passaggio degli aiuti a lungo termine dell’Ue è stato bloccato a Bruxelles grazie all’opposizione dell’Ungheria. Ciò sta alimentando le speculazioni sul futuro del sostegno occidentale all’Ucraina nella lunga guerra con la Russia. Vladimir Putin è stato chiaramente incoraggiato dai crescenti segnali di debolezza dell’Occidente e crede di poter, alla fine, sopravvivere all’Occidente in una prova di volontà politica. Il dittatore russo ha a lungo inquadrato l’invasione dell’Ucraina in termini storici come un tentativo di porre fine all’era del dominio occidentale. Il suo obiettivo è inaugurare un nuovo ordine mondiale multipolare e sta costruendo alleanze con regimi autoritari che la pensano allo stesso modo. Ora è chiaro che la Russia è riuscita a creare un arsenale di autocrazia insieme all’Iran e alla Corea del Nord. Mosca, Teheran e Pyongyang stanno sfruttando il loro potenziale militare e producendo le quantità di armi necessarie per sopraffare la resistenza occidentale e ottenere la vittoria russa in Ucraina.

Questa alleanza autoritaria pone gravi minacce al futuro della sicurezza globale. Se la Russia dovesse prevalere in Ucraina grazie al sostegno militare di Iran e Corea del Nord, gli ucraini non sarebbero le ultime vittime. Al contrario, il trionfo di Putin costituirebbe un precedente disastroso. La comunità internazionale si troverebbe presto ad affrontare ulteriori guerre di aggressione mentre il mondo sprofonderà in una nuova era pericolosa in cui le regole odierne in materia di sovranità nazionale e integrità territoriale non si applicheranno più. Niente di tutto ciò è inevitabile, ma il tempo stringe. Se i leader occidentali desiderano evitare decenni di insicurezza e instabilità internazionale, devono inviare un messaggio chiaro a tutti i governanti autocratici e agli aspiranti Putin, assicurandosi che l’invasione russa dell’Ucraina finisca con una sconfitta decisiva.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 23 gennaio 2024 alle ore 11:53:30