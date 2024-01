Russia: Cala l’entusiasmo sull’invasione dell’Ucraina

Molti in Occidente continuano a ritenere che la maggioranza dei russi sostiene l’invasione dell’Ucraina. Tuttavia, l’analisi sfumata dei dati dei sondaggi russi indica che non è così e suggerisce che l’opinione pubblica russa in realtà è più preoccupata di quanto presto finirà la guerra. Ciò potrebbe già costringere Vladimir Putin a modificare la sua posizione pubblica sull’invasione. Durante la conferenza stampa televisiva di punta di Putin del dicembre 2023, i conduttori dell’evento hanno detto a Putin di aver ricevuto una “raffica” di domande che chiedevano quando finirà la guerra. Ciò coincide con quanto rilevato dal Centro Levada, che prima della conferenza stampa ha chiesto ai russi cosa avrebbero chiesto a Putin. Secondo un altro ente di sondaggi russo, Russian Field, gli intervistati hanno recentemente dato priorità alla fine della guerra quando è stato loro chiesto di esprimere i loro desideri per il 2024. Secondo un sondaggio condotto in Russia, una solida maggioranza dei russi si oppone a una potenziale seconda ondata di mobilitazione. Nel frattempo, i dati sia di Russian Field che di Levada mostrano una chiara preferenza per i colloqui di pace rispetto alla continuazione della guerra.

Un sondaggio Levada condotto nel novembre 2023 ha indicato che, sebbene il sostegno ufficiale all’invasione dell’Ucraina sia rimasto elevato, pari al 73 per cento, il numero di intervistati che hanno offerto un sostegno fermo e indiscusso era in realtà sceso ad un livello basso. Dal picco del 53 per cento nel marzo 2022 ad appena il 39 per cento. Mentre i dati dei sondaggi in una società autoritaria come la Russia di Putin devono essere trattati con cautela, le recenti tendenze individuate da Levada e Russian Field sono confermate anche da una fonte vicina al Cremlino. Valery Fedorov è il direttore della società di sondaggi Vciom, devoto al Cremlino, e consigliere ufficiale del primo vicepresidente dell’amministrazione presidenziale russa. In un’intervista del settembre 2023 con la Rbc russa, Fedorov ha riconosciuto con riluttanza che il numero di russi che sostengono attivamente ed entusiasticamente la decisione di Putin di invadere l’Ucraina non supera il 10-15 per cento della popolazione. “La maggioranza dei russi non vuole conquistare Kyiv o Odesa”, ha commentato. “Se fosse stato per loro decidere se avviare l’operazione militare speciale, probabilmente non l’avrebbero fatto”. Una recente ricerca del Vciom riconosce anche un forte calo sia degli spettatori che della fiducia del pubblico nei confronti dei canali televisivi di propaganda statale russi. Nel 2023, solo il 40 per cento dei russi ha citato la tivù statale come principale fonte di informazione, in calo rispetto al 53 per cento di cinque anni prima. Dal 2016, la fiducia nei canali statali russi come fonti di informazione “oggettive” si è quasi dimezzata, crollando dal 46 per cento al 26 per cento. È interessante notare che solo il 5 per cento dei russi sotto i 25 anni considera la tivù statale una fonte di informazione obiettiva, rispetto al 51 per cento di quelli di età pari o superiore a 60 anni. Questa ripartizione per età è importante se si vogliono prevedere le tendenze future.

I modelli evidenti nella fruizione dei media corrispondono ad atteggiamenti più ampi nei confronti della guerra, con Levada che rileva che il 56 per cento delle persone di età pari o superiore a 65 anni sostiene incondizionatamente l’invasione, con una cifra che si riduce ad appena il 30 per cento per coloro di età inferiore ai 25 anni. Chiaramente, la demografia è contro Putin, con i russi più giovani molto più scettici riguardo alla guerra. In effetti, un’analisi selettiva dei dati dei sondaggi escludendo i russi di età superiore ai 50 anni, che sono stati i più traumatizzati dall’esperienza sovietica e post-sovietica e sono quindi più facilmente esposti alla propaganda, presenterebbe un quadro sorprendentemente diverso degli attuali atteggiamenti verso l’invasione dell’Ucraina. Dai risultati di diversi sondaggisti emerge un quadro di un consapevole sostegno all’invasione dell’Ucraina da parte di un numero significativo di russi, che rappresentano dal 30 al 40 per cento della popolazione. Questa non è una percentuale insolita per una società totalitaria che si basa sulla paura e sulla propaganda. Non si tratta tuttavia di una posizione maggioritaria.

Le prove disponibili indicano che la maggioranza dei russi vuole che la guerra finisca, con il sostegno all’invasione che va scemando nel tempo e sempre più concentrato tra le generazioni più anziane. Tendenze simili possono essere osservate in relazione al servizio militare. Una serie di sondaggi mostra che tra il 50 e il 60 per cento dei russi rifiuta una seconda ondata di mobilitazione. Questa è una delle ragioni principali per cui Putin è stato riluttante ad annunciare ulteriori mobilitazioni nell’ultimo anno, nonostante l’evidente necessità di farlo. Di conseguenza, i soldati mobilitati negli ultimi mesi del 2022 sono rimasti bloccati in prima linea nella guerra con poche possibilità di interrompere il loro servizio, suscitando le proteste dei familiari. I sondaggi indicano che la maggioranza dei russi sostiene le richieste di smobilitazione delle mogli dei soldati mobilitati. Questa è una notizia particolarmente preoccupante per Putin. Rivela che durante quasi due anni di guerra su vasta scala, non è stato in grado di indurre i russi a offrirsi volontari per combattere in numero sufficiente. Non ci sono file ai punti di reclutamento dell’esercito nelle piazze centrali delle città russe. Invece, secondo il Conflict Intelligence Team e altre analisi indipendenti, il numero ufficiale delle “reclute volontarie” viene enormemente sovradimensionato dalle autorità.

I russi possono essere pronti a “sostenere” la guerra verbalmente, ma chiaramente non hanno fretta di combattere in prima persona. L’indicazione più recente che Putin potrebbe essere preoccupato per il calo dell’entusiasmo del pubblico per la guerra contro l’Ucraina è arrivata nel suo discorso di Capodanno 2024. Un anno prima, Putin aveva filmato il suo discorso annuale accanto ai soldati in uniforme, concentrandosi in gran parte sull’invasione dell’Ucraina. Quest’anno ha optato per uno scenario più familiare al Cremlino e ha menzionato la guerra solo di sfuggita prima di passare ad argomenti più banali. Nell’opinione pubblica russa il sostegno all’invasione dell’Ucraina è molto meno forte di quanto possano credere alcuni disinformati osservatori occidentali.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 17 gennaio 2024 alle ore 12:21:37