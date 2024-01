La “stanchezza” dell’Europa sull’Ucraina

Non tutto è come sembra

Dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, più di 6 milioni di persone – perlopiù donne, bambini e anziani – sono fuggite in altri Paesi, principalmente nell’Unione europea. Sconvolti dalla brutalità dell’assalto russo, i rifugiati ucraini disperati e frastornati sono stati per lo più accolti a braccia aperte nell’Ue, con cittadini preoccupati che si sono mobilitati per aiutare e governi che hanno immediatamente fornito rifugio e aiuti.

Al 21 novembre, più di 6,3 milioni di persone sono fuggite dall’Ucraina, secondo i dati dell’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. La sola Europa ha accolto 5,9 milioni di rifugiati ucraini. L’Ue ha agito rapidamente e, dieci giorni dopo l’invasione russa, ha approvato all’unanimità una legge che garantisce protezione ai cittadini ucraini in fuga dal Paese, attivando la direttiva sulla protezione temporanea per la prima volta dalla sua adozione nel 2001. Per registrarsi nell’ambito del programma, è sufficiente che i richiedenti asilo ucraini mostrino la carta d’identità o il passaporto. Quest’autunno, i ministri dell’Interno dell’Ue hanno prorogato per un altro anno tali misure, che sarebbero dovute scadere nel marzo 2024.

Nonostante tutte le difficoltà e le incertezze, gli ucraini si stanno adattando bene rispetto alle esperienze di altri gruppi di rifugiati, afferma Jean-Christophe Dumont, capo della Divisione migrazione internazionale presso l’Organizzazione intergovernativa per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

In Polonia – che già ospita una solida comunità ucraina – secondo le statistiche di marzo, il 71 per cento dei rifugiati provenienti dalla vicina Ucraina ha trovato lavoro. In Germania, il tasso di occupazione è stato più basso, con il 24 per cento dei rifugiati intervistati a giugno che hanno trovato un impiego. Nonostante le disparità, le cifre sono impressionanti, ha dichiarato Dumont: “Questi tassi di occupazione sono eccezionali per gli ucraini, molti dei quali sono arrivati solo un anno fa. Ci sono molte ragioni per questo. (Loro) hanno avuto accesso al mercato del lavoro dal primo giorno; molti erano altamente qualificati; c’erano carenze di manodopera; e potevano contare sulle comunità ucraine che già esistevano in molti luoghi”.

Nei primi mesi successivi all’invasione del 2022, la Polonia ha ospitato più rifugiati ucraini di qualsiasi altro Paese. La vicinanza, l’esistenza di comunità di migranti consolidate e una lingua e una cultura familiari hanno fatto sì che la Polonia fosse una scelta naturale per gli ucraini. Ora, però, molti rifugiati scelgono invece la Germania. Secondo le statistiche dell’Ue, alla fine di settembre in Germania erano registrati quasi 1,2 milioni di ucraini, rispetto ai circa 958mila in Polonia.

Perché la Germania? Un recente rapporto dell’Ewl – un’agenzia per l’impiego con sede in Polonia che ha condotto una ricerca con il Centro per l’Europa dell’Università di Varsavia – ha concluso che gli ucraini si integrano meglio nella società tedesca rispetto ai polacchi. Secondo il rapporto, la nascente rete di ucraini in Germania è stata un fattore chiave, poiché le persone già stabilite nel Paese potevano aiutare amici e conoscenti a trasferirsi. Rispetto ad altri Paesi, gli ucraini citati nel rapporto Ewl affermano che la Germania offre salari più alti, corsi di lingua obbligatori, benefici più generosi per i rifugiati e una migliore assistenza sanitaria.

Mentre gli ucraini si ritagliano una nuova vita in Europa, molti sono alle prese con una questione più esistenziale, fortemente sentita dai rifugiati di tutto il mondo: il desiderio di tornare a casa. Anche se la guerra non ha fine in vista, molti rifugiati sono fermamente convinti che un giorno torneranno in Ucraina. Un recente sondaggio dell’Unhcr ha rilevato che il 67 per cento dei rifugiati nei Paesi dell’Ue e nella Moldova, Paese candidato all’Ue, spera di tornare in Ucraina in modo permanente, ma solo il 14 per cento prevede di farlo nei prossimi tre mesi. Gli ucraini spesso si trovano ad affrontare un “dilemma dell’attesa”, ha affermato Lodewijk Asscher, consigliere per l’Ucraina della Commissione europea, uno stato di limbo in cui sono in conflitto sull’integrazione nei Paesi ospitanti a causa del desiderio di tornare a casa.

Ciò significa che sempre più rifugiati si spostano avanti e indietro tra l’Ucraina e il Paese ospitante. Secondo i dati dell’Unhcr, il numero di attraversamenti giornalieri delle frontiere da Romania, Moldova, Polonia e Slovacchia ha ormai raggiunto quasi 35mila nel periodo agosto-ottobre, in aumento rispetto alle 18mila persone che lo hanno attraversato nei primi due mesi successivi all’invasione del febbraio 2022. In questo contesto, cerca di farsi strada la propaganda di Mosca. Funzionari dell’Ue hanno accusato il Cremlino di fomentare il sentimento anti-ucraino all’interno del blocco, soprattutto sui social media. “Gli attori della disinformazione russa cercano di sfruttare l’umore pubblico e il discorso politico negli Stati membri dell’Ue per seminare dubbi, confusione, alimentare risentimenti, (e) minare la fiducia del pubblico nelle autorità locali”, ha detto Peter Stano, portavoce degli affari esteri dell’Ue.

Secondo Jaromir Mazak, direttore della ricerca presso l’Istituto Stem con sede a Praga, del 40 per cento della popolazione che si oppone a fornire assistenza ai rifugiati ucraini, “circa il 15 per cento” ha forti opinioni filo-russe. “Hanno la sensazione che la guerra sia provocata dalla Nato e che la Russia stia semplicemente reagendo. O che l’Ucraina sia un Paese nemico”, ha proseguito. “In alcuni Paesi più che in altri, le narrazioni e la disinformazione russa trovano terreno fertile, non solo tra le persone ma anche tra alcuni politici e attori politici locali. Ciò è dovuto al contesto storico, alla mentalità, alla cultura e ad altri aspetti”, ha sostenuto Peter Stano. “Le missioni diplomatiche russe in tutto il mondo hanno inondato i social media nei Paesi ospitanti con notizie false o narrazioni fuorvianti”, ha rimarcato.

Julia Smirnova, dell’Institute for Strategic Dialogue con sede nel Regno Unito, ha monitorato queste campagne diffamatorie sui social media. “Dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, lo Stato russo e gli attori filo-Cremlino hanno diffuso numerose affermazioni false e fuorvianti contro i rifugiati provenienti dall’Ucraina”. Nell’ottobre 2022, l’istituto di Smirnova ha esaminato le discussioni in lingua russa sui rifugiati su Telegram e ha scoperto che le narrazioni differivano a seconda del gruppo target. Con il pubblico russo, la linea del Cremlino è che i rifugiati provenienti dall’Ucraina fuggono dai presunti “nazisti” che governano il Paese. Ma con il pubblico europeo, non russo, la narrazione è che i rifugiati sono pericolosi, ingrati e inclini alla violenza e al crimine, ha detto Smirnova. La Polonia è stata presa di mira da quelle che il think tank del Varsavia Institute ha definito “campagne di disinformazione ad ampio spettro” dirette dal Cremlino. In un rapporto di settembre, l’istituto ha concluso che tale disinformazione includeva “false segnalazioni” sui social media, che implicano che i rifugiati ucraini siano responsabili di “furti con scasso, aggressioni e stupri… a Przemysl e altrove nella Polonia orientale”. In effetti, l’idea stessa che l’Europa sia “stanca” dei rifugiati ucraini è di per sé un punto fondante della campagna di disinformazione del Cremlino.

