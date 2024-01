Per sconfiggere Putin, l’Ucraina deve passare alla difesa attiva nel 2024

Mentre l’invasione su vasta scala della Russia si avvicina al traguardo dei due anni, è vitale che la leadership militare e politica dell’Ucraina assimili adeguatamente le lezioni apprese del 2022 e del 2023. La conclusione più importante da trarre dagli ultimi due anni di combattimenti è il predominio della guerra difensiva sulle operazioni offensive. Ciò è stato dimostrato innumerevoli volte, a cominciare dal fallimento della prima guerra lampo della Russia nel primo mese del conflitto. Una seconda lezione chiave è l’importanza di bilanciare gli obiettivi politici con le capacità militari. Sebbene l’obiettivo a lungo termine dell’Ucraina rimanga la completa liberazione del Paese dall’occupazione russa, le circostanze attuali non favoriscono audaci operazioni offensive. Sul fronte internazionale, gli impegni di aiuto degli Stati Uniti e dell’Ue si sono scontrati con seri ostacoli politici, mentre gli sforzi per espandere la produzione di equipaggiamenti e armamenti militari sono rimasti indietro rispetto al programma.

In Ucraina crescono le preoccupazioni per l’elevato numero di vittime e la potenziale carenza di manodopera. Tenendo presente questo, la strategia militare dell’Ucraina per il 2024 dovrebbe concentrarsi sul mantenimento della linea del fronte e sulla garanzia del controllo continuo su circa l’82 per cento del Paese che rimane in mano all’Ucraina. Uno spostamento strategico verso la difesa attiva gioverebbe agli attuali punti di forza dell’Ucraina, facendo guadagnare tempo prezioso per riorganizzarsi e riarmarsi in vista di quelle che probabilmente saranno condizioni più vantaggiose nel 2025. Fondamentalmente, un atteggiamento più difensivo consentirebbe all’Ucraina di sfruttare l’urgente bisogno di vittorie di Mosca. Con l’esercito russo sotto un’enorme pressione politica per avanzare, i comandanti ucraini avrebbero molte opportunità per depauperare costantemente la forza d’invasione di Putin, proprio come stanno facendo attualmente ad Avdiivka.

Parallelamente, l’Ucraina dovrebbe cercare di continuare a indebolire la capacità della Russia di condurre una guerra sferrando una crescente campagna di attacchi aerei su obiettivi molto dietro le linee del fronte in tutta l’Ucraina occupata e all’interno della stessa Russia. Ciò potrebbe includere attacchi a ammassamenti di truppe, basi militari e depositi di munizioni insieme a centri logistici e impianti di produzione di armamenti. Abbracciando una strategia di difesa attiva nel 2024, Kyiv può raggiungere il duplice obiettivo di prevenire qualsiasi importante avanzata russa e creare condizioni che favoriscano fortemente l’Ucraina in quella che è sempre più una guerra di logoramento. Ciò porrebbe le basi per un ritorno alle operazioni offensive nel 2025. L’efficacia di qualsiasi strategia difensiva nel 2024 dipenderà in larga misura dal livello di sostegno fornito dai partner dell’Ucraina. In termini di consegne di armi, le priorità includeranno grandi quantità di munizioni di artiglieria insieme a sistemi di guerra elettronica, droni d’attacco, ulteriori capacità di difesa aerea e missili a lungo raggio. L’attesissimo arrivo degli aerei da combattimento F–16 nei prossimi mesi migliorerà significativamente anche la capacità dell’Ucraina di negare alla Russia il controllo dei cieli.

Se questo aiuto militare arriverà, l’Ucraina sarà in grado di attuare una strategia di difesa attiva per tutto il 2024, preparandosi anche a future offensive. Questi preparativi dovrebbero includere programmi di addestramento ampliati per i soldati ucraini nei Paesi della Nato. Mentre decine di migliaia di soldati ucraini sono già state addestrate durante i primi due anni di guerra, le battute d’arresto in prima linea nella seconda metà del 2023 hanno messo in luce l’insufficienza di questi sforzi. Chiaramente, è necessario molto più tempo per fornire ai soldati ucraini le conoscenze e le competenze militari indispensabili per avere successo sui moderni campi di battaglia. L’adozione di una difesa attiva nel 2024 non impedirà all’Ucraina di condurre azioni offensive specifiche. Il focus più probabile delle operazioni offensive dell’Ucraina nel prossimo anno sarà la penisola di Crimea occupata dai russi. Ciò è stato confermato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy nella sua recente intervista a The Economist. La distruzione sistematica delle capacità logistiche e militari russe in Crimea nel corso del 2024 raggiungerebbe due importanti obiettivi. In primo luogo, contribuirebbe a garantire la libertà di navigazione per il viaggio marittimo mercantile nel Mar Nero e si baserebbe sui recenti progressi dell’Ucraina nel rompere il blocco navale russo dei suoi porti. In secondo luogo, ostacolerebbe gli sforzi del Cremlino per rifornire l’esercito russo nell’Ucraina meridionale, creando potenzialmente punti deboli in prima linea nella guerra terrestre.

Il successo dell’Ucraina nella battaglia del Mar Nero ha messo in mostra la potenza delle armi occidentali combinate con l’abilità e l’ingegno dell’esercito ucraino. Ulteriori progressi in Crimea e in mare nel 2024 dipenderanno dalla volontà dei partner dell’Ucraina di fornire i necessari missili a lungo raggio e altre armi. L’eventuale scelta dell’Ucraina di adottare una strategia difensiva durante il 2024 rappresenterebbe il percorso più plausibile verso il successo futuro. In effetti, se il passaggio dell’Ucraina alla difesa attiva nel 2024 aprisse la strada a una vittoria finale, gli storici futuri lo considererebbero prudente e saggio. Vladimir Putin sta apertamente preparando il suo Paese per una lunga guerra ed è incoraggiato dai crescenti segnali di debolezza tra gli alleati occidentali dell’Ucraina. Per sconfiggere il dittatore del Cremlino e porre fine alla minaccia rappresentata dal risorgente imperialismo russo, l’Ucraina e i suoi partner internazionali devono smettere di pensare in termini di offensive individuali e adottare un approccio a lungo termine verso questo compito storico.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 10 gennaio 2024 alle ore 10:55:58