Bloomberg premia le opportunità turistiche del Marocco

Il marketing turistico delle istituzioni e delle agenzie di promozione del territorio del regno del Marocco viene premiato per le azioni intraprese. Nel corso dell’anno 2023, il Marocco ha accolto quasi 14 milioni di turisti. Un successo registrato a livello internazionale che ha colpito Bloomberg, l’agenzia statunitense nota in tutto il mondo per i suoi servizi finanziari e di comunicazione, tv, agenzia di stampa, radio, internet e pubblicazioni editoriali, che ha inserito il Paese tra le destinazioni imprescindibili da visitare nel 2024.

Nonostante il terremoto che ha colpito la regione di Al Haouz, il Marocco ha registrato nel 2023 un aumento del numero complessivo dei turisti: un milione in più rispetto al 2019. Oltre a Marrakech, meta prediletta per i turisti, l’agenzia Bloomberg ha dato risalto anche alla regione settentrionale del Marocco: le grandi località balneari di Tangeri, il fascino dei giardini tropicali e la vista mozzafiato dello stretto di Gibilterra.

Anche per il canale televisivo americano Cnn il Marocco risulta tra le migliori destinazioni da visitare durante il nuovo anno. Il riconoscimento dell’agenzia è il frutto degli indicatori turistici internazionali che confermano come un anno che si presentava come notevolmente difficile per il Paese (prima colpito dal terremoto e successivamente dalle difficoltà generate dalla crisi economica internazionale) si stia in realtà chiudendo in maniera più che positiva. I dati sono al rialzo anche guardando l’ultima parte dell’anno 2023. Nel mese di novembre il Paese ha attirato un milione di turisti, pari a un più 9 per cento rispetto allo stesso mese del 2022.

Opportunità che attirano l’attenzione della comunità internazionale degli investitori. La catena Barceló Hotel Group ha annunciato un importante investimento di oltre 80 milioni di euro per l’acquisizione e la successiva ristrutturazione di due hotel a 5 stelle in Marocco ‒ Casablanca e Rabat ‒ diventando la catena alberghiera spagnola con la più consistente presenza nel Paese. La compagnia alberghiera attualmente gestisce otto hotel in sei città per oltre 1.600 camere. Nei prossimi mesi verrà realizzato un ambizioso progetto di trasformazione completa di entrambi gli hotel, precedentemente gestiti con il marchio Farah.

Inoltre, il re del Marocco ha espresso il suo desiderio di completare i grandi progetti infrastrutturali e logistici in corso nelle regioni meridionali per facilitare la connettività tra le varie componenti della costa atlantica e fornire mezzi di stazioni di trasporto e logistica. Si punta anche alla possibilità di strutturare e dare vita ad una flotta commerciale marittima nazionale.

Il re Mohammed VI richiama l’attenzione istituzionale ed economica del regno sull’adozione di una strategia efficace per la promozione sostenibile e innovativa del turismo atlantico. Una nuova idea di turismo sostenibile centrata su una serie di investimenti da rilanciare in numerose località costiere, trasformando il territorio in una vera destinazione per il turismo balneare e promuovendo una innovativa idea di turismo desertico.

Aggiornato il 04 gennaio 2024 alle ore 12:08:59