Il Cremlino è “sordo” e gioca alla roulette russa

Nelle ultime settimane, la Russia ha assistito a un aumento delle denunce di violenza contro il personale militare. La violenza include ritorsioni contro i russi che cercano di evitare la coscrizione o che non accettano di essere impiegati nelle ondate umane utilizzate dall’esercito russo in Ucraina, per non parlare dei tentativi di inviare soldati feriti sul fronte ucraino. Coloro che rifiutano di attaccare sono sottoposti a metodi di coercizione particolarmente crudeli. Ad esempio, all’inizio di dicembre, il soldato russo Gennadiy Kiskorov si rifiutò di tornare al fronte dopo essere stato ferito. Di conseguenza, è stato legato a un albero per due giorni al freddo e alla pioggia. Suo fratello, Semyon Kiskorov, ha dichiarato che, dopo due giorni di tortura, Gennadiy ha ceduto e ha accettato di tornare in servizio. Questi metodi sempre più repressivi stanno suscitando malcontento, non solo tra la popolazione nazionale ma anche tra le fila dell’esercito russo. Ignorando queste crescenti proteste, il Cremlino potrebbe prepararsi a disordini diffusi, soprattutto perché la leadership russa considera di annunciare un’altra ondata di mobilitazione.

Il Cremlino continua a inviare reclute al fronte senza decidere ufficialmente se dichiarare una seconda ondata di mobilitazione. I media indipendenti riferiscono che vengono regolarmente organizzati raid di reclutamento. In violazione della legge, gli ufficiali militari russi reclutano addirittura studenti indipendentemente dal fatto che abbiano completato gli studi o che la loro salute li renda inabili al servizio. Spesso le reclute non hanno la possibilità di contestare la convocazione, poiché vengono inviate al fronte solo un giorno dopo aver ricevuto l’ordine, il che è anche illegale. Il Ministero della Difesa russo ha modificato la procedura per gli esami medici al momento del reclutamento nell’esercito e la “considerazione dell’esperienza nelle operazioni militari” per gonfiare il numero delle coscrizioni. Il Ministero della Difesa ha dichiarato che intende escludere le malattie “che non hanno un impatto significativo sulla capacità di svolgere compiti militari” dall’elenco delle esenzioni mediche per il servizio.

Un elenco completo delle eccezioni non è ancora disponibile al pubblico. Nel frattempo, i media russi riferiscono che anche i soldati gravemente mutilati dalla guerra sono stati dichiarati idonei al servizio e organizzati in reggimenti “disabili”. Secondo i parenti di questi soldati, quelli mobilitati dopo ferite e malattie vengono inviati ai cosiddetti “reggimenti convalescenti” e riportati al fronte in unità d’assalto senza superare esami medici o ricevere cure mediche adeguate. Molti parenti dei soldati russi mobilitati credono che l’esercito stia usando i loro cari come “carne da cannone” per sostituire le pesanti perdite di manodopera. Si riferiscono a queste operazioni in cui le truppe vengono lanciate senza pensarci in attacchi di “ondata umana” indipendentemente dalle pesanti perdite.

I parenti dicono che tali assalti vengono spesso impiegati nella direzione di Avdiivka, che i comandanti russi si sono fissati nel catturare per dare al presidente Vladimir Putin una “vittoria” prima della fine dell’anno. I parenti dei soldati mobilitati hanno recentemente inviato una denuncia collettiva a Putin. Hanno espresso la loro preoccupazione per il fatto che i reclutati vivono nelle trincee di prima linea da più di dieci mesi, costantemente sotto il fuoco. Dopo l’inizio delle operazioni offensive a novembre, l’alto comando russo ha emesso l’ordine di rimandare al fronte i soldati moderatamente feriti come parte delle unità d’assalto. La maggior parte del personale al fronte non ha avuto congedo dall’inizio della mobilitazione. Anche il nonnismo sulle nuove reclute da parte dei veterani più anziani è diventato un problema, creando gravi divisioni all’interno delle unità russe. Il nonnismo è sempre esistito nell’esercito russo. In precedenza, tuttavia, non esisteva una chiara divisione dei militari tra carnefici e vittime. Questo è cambiato.

I nuovi arrivati di ieri sono diventati essi stessi “veterani” con il diritto di molestare i nuovi arrivati. L’attuale cultura del nonnismo si è intensificata e la divisione nell’esercito ha assunto una forma molto più rigorosa. Poiché alcuni soldati hanno mandato a morte altri, ciò non consente alle “vittime” di diventare “carnefici” in futuro, come è accaduto con il nonnismo “più tradizionale”. Questa realtà contribuisce a far sì che le divisioni restino immutate e in un certo senso si intensifichino. Ancora oggi, si verificano regolarmente casi di soldati russi che sparano ai loro comandanti per atti di nonnismo subiti. La crudeltà arriva anche sotto forma di capi militari che rinchiudono “refusnik” e “disertori” nelle fosse per due o tre giorni alla volta. In alcune occasioni, queste fosse sono state scavate proprio lungo il fronte, sotto il fuoco nemico.

Inoltre, le truppe russe affermano che, in alcune unità, è stata formata una “polizia militare” informale composta da soldati vicini ai comandanti che picchiano e puniscono i loro colleghi. È possibile che, in queste condizioni, i mobilitati decidano alla fine di reagire contro i loro comandanti e coloro che li hanno mandati in guerra. Il malcontento tra i parenti dei mobilitati cresce parallelamente all’aumento delle divisioni all’interno delle forze armate. Un esempio della realtà dietro questo malcontento viene da come alcuni hanno dovuto cercare i corpi dei loro parenti morti per mesi senza alcun aiuto da parte dello Stato. Nonostante gli sforzi per reprimere le proteste delle mogli dei recluti “ad ogni costo”, i funzionari russi non sono stati in grado di ridurre questa attività. Alcune di queste donne hanno recentemente registrato un videomessaggio a Putin sul canale Telegram “Way Home”. Sottolineano che non sperano nell’instabilità politica ma che lo stato smetta di usare i cittadini regolari come soldati e mandi a casa i loro mariti e figli. Alcuni parenti dei soldati chiedono la loro completa smobilitazione, definendo l’attuale servizio a tempo indeterminato “schiavitù legalizzata”.

Il canale Telegram è stato contrassegnato come “falso” dopo le denunce di funzionari filogovernativi e aggiunto a un elenco di “risorse contro la guerra” collegate a servizi speciali stranieri. Nonostante i continui tentativi di screditare le mogli dei recluti. molti russi sembrano essere in sintonia con la loro causa. Sia l’opposizione che i media ufficiali hanno pubblicato interviste con queste donne. Per ora, questa insoddisfazione non ha portato a proteste di massa. L’aumento della repressione non è l’unica ragione di ciò. La guerra di Mosca contro l’Ucraina ha costretto la società russa a consolidarsi contro un “nemico comune” per cercare di trovare la normalità nella realtà attuale. Tuttavia, la crudeltà contro persone abituate a uccidere e che sanno maneggiare le armi potrebbe ritorcersi contro il Cremlino.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 19 dicembre 2023 alle ore 09:45:07