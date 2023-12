Russia, come l’imperialismo è diventato l’ideologia di Stato

La guerra in Ucraina ha creato una realtà politica completamente nuova per il Cremlino e ha spinto a consacrare un rinnovato fondamento ideologico per il Governo del presidente russo Vladimir Putin. Secondo un decreto presidenziale, questa ideologia affonda le sue radici nei “valori spirituali e morali tradizionali”. Queste idee sono concretizzate in un nuovo libro di testo di storia per gli studenti delle scuole superiori e in un nuovo corso obbligatorio per tutti gli studenti universitari del primo anno intitolato “I fondamenti dello Stato russo”. Il regime di Putin oggi è essenzialmente un tipo di totalitarismo ibrido che combina un autoritarismo maturo con pratiche totalitarie. Questo modello richiede un certo grado di autogiustificazione. Il sistema politico potrà affermare meglio se stesso e la sua ragione di esistere se saprà trovare le parole adatte per descrivere artificialmente la realtà ideologica da lui creata.

Più duro è il regime, più dure sono le parole. Più pratiche repressive vengono introdotte, più attiva è l’industria che inventa, produce e implementa nella coscienza pubblica gli elementi costitutivi della propria ideologia. Quali sono le origini storiche della visione del mondo che il Governo russo impone al Paese? Si tratta essenzialmente di “un adattamento moderno dell’idea russa”, che ha radici profonde nel discorso intellettuale del XIX e del XX secolo. L’ideologia putinista è una combinazione della formulazione sviluppata dal conte Sergei Uvarov nel suo ruolo di massimo consigliere dello zar Nicola I negli anni Trenta dell’Ottocento (“ortodossia, autocrazia e nazionalità”) insieme ad aspetti della visione ufficiale del Governo della nazionalità, ideologia imperiale stalinista e idee eclettiche tratte dai movimenti nazionalisti russi degli anni Sessanta e Settanta. L’ideologia russa contemporanea può essere meglio descritta come nazionalista-imperialista poiché combina sia le aspirazioni imperiali che il nazionalismo. Questa ideologia si è tradotta nel concetto di “Dna della Russia” che cerca di sottolineare l’eccezionalismo della Russia e il presunto percorso speciale.

Alla vigilia dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov avrebbe dichiarato: “(Putin) ha tre consiglieri: Ivan il Terribile, Pietro il Grande e Caterina la Grande”. Certamente, in termini di linguaggio dell’odio e di tono del dibattito sulla grandezza e superiorità russa, il Paese è sceso fino alle profondità degli ultimi anni stalinisti, tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta. Come ha osservato Evgeny Dobrenko, studioso dell’ideologia stalinista, il regime di Putin si nutre dei cadaveri in decomposizione del passato mentre assorbe le radiazioni maligne dello stalinismo che si trovano appena sotto la superficie. Anche Stalin attingeva al passato per legittimarsi, anche attraverso rappresentazioni cinematografiche della storia russa. Un’altra reliquia dell’era stalinista è la dipendenza da un pantheon di eroi storici. Questo approccio emerse durante la seconda guerra mondiale, quando il regime mise da parte il dogma marxista–leninista a favore di una maggiore enfasi sulla storia patriottica del Paese.

Il regime di Stalin iniziò a costruire il pantheon in previsione della guerra. Il regista Sergej Ejzenštejn girò un film patriottico sulla figura di Aleksandr Nevskij, presentato per la prima volta nel dicembre 1938. Da allora il principe guerriero medievale è rimasto un eroe ufficiale in Russia. Durante la guerra in Ucraina, Nevskij è stato trasformato in un simbolo per contrassegnare il territorio occupato, grazie alla decisione delle autorità di erigere un monumento a Nevskij a Mariupol, la distrutta città portuale ucraina. Non importa che Nevskij non avesse alcun legame con questa città. Questo simbolo è stato eretto dai russi per rappresentare il secolare confronto della Russia con l’Occidente. Anche il vocabolario dell’ultimo periodo di Putin riflette il lessico del tardo periodo stalinista, con i suoi attacchi ai “gruppi antipatriottici”.

Nel 1949, “cosmopolita senza radici” divenne un famigerato termine ufficiale per indicare gli avversari del popolo sovietico. Nel 2014, Putin ha coniato il termine “traditore nazionale”, che esisteva insieme ai precedenti sforzi del Governo di prendere di mira i cosiddetti agenti stranieri attraverso la legislazione e altre forme di persecuzione. Sotto Stalin, “l’inchinarsi verso l’Occidente” (principalmente verso gli Stati Uniti) era un tratto caratteriale fondamentale del nemico interno. Anche i “sionisti” emersero come forza oscura nello stesso periodo. In effetti, il regime di Stalin ha assegnato agli ebrei lo stesso ruolo che il regime di Putin assegna agli ucraini oggi: responsabili di tutto il male del mondo. Dopo lo scioccante attacco terroristico di Hamas contro Israele il 7 ottobre, i funzionari russi hanno abbracciato energicamente la causa palestinese. Proprio come un orologio, anche le forme classiche di antisemitismo dell’era sovietica sono tornate in Russia. Senza di esso, il totalitarismo ibrido russo sarebbe in qualche modo incompleto.

Nel frattempo, i messaggi promossi dai principali ideologi del regime di Putin assomigliano sempre più a delle caricature. Il capo del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev, da lungo tempo stretto collaboratore di Putin, ha affermato, tra le altre cose, che: “Alcuni in America sostengono che l’Europa dell’Est e la Siberia diventeranno il luogo più sicuro in caso di possibile eruzione (del vulcano Yellowstone negli Stati Uniti occidentali). Questa è apparentemente la risposta alla domanda sul perché le élite anglosassoni siano così ansiose di appropriarsi di questo cuore”. In effetti, meno credibili sono le informazioni, più gli ideologi di Putin sono disposti a usarle. Patrushev ha anche accusato la Finlandia di avere piani per destabilizzare la Carelia, una vasta regione che abbraccia entrambi i Paesi.

“Per destabilizzare la situazione sociopolitica nella Repubblica di Carelia e provocare disordini, i servizi segreti occidentali stanno lavorando attivamente per incitare il sentimento separatista, soprattutto tra i giovani”, ha affermato Patrushev. Nel frattempo, Sergey Naryshkin, direttore dei servizi segreti esteri russi, e altri funzionari hanno ripetutamente affermato che “la leadership polacca è sempre più intenzionata a istituire il controllo sui territori occidentali dell’Ucraina dispiegando lì le sue truppe”. Secondo Putin, i leader polacchi “sperano di formare una coalizione sotto l’ombrello della Nato e di intervenire direttamente nel conflitto ucraino in modo da potersi appropriare di una fetta migliore. È risaputo che hanno progetti anche sul territorio bielorusso”.

Il regime di Putin sta formando una nuova generazione di ideologi, tra cui lo stratega politico Andrei Polosin, uno stretto collaboratore di Kiriyenko. Questo gruppo ha escogitato quella che chiamano “pentabasi”, essenzialmente un elenco in cinque punti di idee fondamentali che si poggia su un linguaggio quasi spirituale. Queste idee includono “l’edificazione dell’individuo”, “l’amore per la propria famiglia”, “l’unità per la società”, “l’ordine per lo Stato” e “una missione per il Paese”. L’elenco è integrato con quattro cosiddette costanti di valore costituite dal “percorso speciale” della Russia (un riconfezionamento del concetto tedesco di Sonderweg), dal “messianismo” (una deliberata esagerazione del ruolo della nazione), dalla “superadattatività” e dal “comunalismo come l’antitesi dell’individualismo”. Gli studenti di storia russa ricorderanno sicuramente che il comunalismo era un concetto incoraggiato dalle autorità durante il periodo imperiale russo.

“È più facile pascere l’intero gregge che un singolo membro di quel gregge”, come disse una volta il famoso primo ministro russo Sergei Witte. La vita in comune ha inibito significativamente la modernizzazione russa e limitato i diritti civili dell’80 per cento della popolazione. Presumibilmente Putin un tempo era perfettamente a suo agio con l’idea di costruire un’utopia in stile retrò. Sfortunatamente per lui, quell’obiettivo si è ormai trasformato in una terrificante distopia fatta di frammenti dei capitoli più oscuri del passato della Russia. Tale base per lo stato russo e il suo ruolo sulla scena internazionale appaiono ancora più assurde nel ventunesimo secolo. La propensione del Cremlino ad abbracciare un’ideologia imperiale nazionalista è stata ancora una volta all’altezza della sua reputazione autodistruttiva.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

