Aiuti militari Usa all’Ucraina: la ricerca di un compromesso

Mercoledì gli Stati Uniti hanno annunciato la fornitura di un ulteriore pacchetto di aiuti militari all’Ucraina per un importo di 175 milioni di dollari. Lo afferma, in un comunicato stampa, il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di armi ed equipaggiamenti per sostenere il popolo ucraino nella difesa del proprio Paese e della propria libertà dall’aggressione della Russia. “Fino a quando la Russia non porrà fine a questa guerra fermando i suoi attacchi brutali e ritirando le sue forze dall’Ucraina, è fondamentale – ha detto il segretario di Stato, Blinken – che gli Stati Uniti continuino a guidare la coalizione che abbiamo costruito, composta da oltre 50 paesi che stanno fortemente al fianco dell’Ucraina”. Aggiungendo: “A meno che il Congresso non agisca per approvare la richiesta di finanziamento supplementare per la sicurezza nazionale del Presidente, questo sarà uno degli ultimi pacchetti di assistenza in materia di sicurezza che potremo fornire all’Ucraina. Aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa e a garantire il suo futuro fa avanzare i nostri interessi di sicurezza nazionale e contribuisce alla stabilità globale in tutto il mondo, e abbiamo bisogno che il Congresso agisca immediatamente”.

Il Pentagono ha successivamente reso noto, in modo più dettagliato, i contenuti del pacchetto di aiuti militari, frutto dell’utilizzo delle risorse residue stanziate per aiutare l’Ucraina. Quello deciso mercoledì rappresenta la cinquantaduesima tranche di attrezzature dell’amministrazione statunitense che saranno fornite all’Ucraina dagli inventari del Dipartimento della Difesa a partire dall’agosto 2021. Questo pacchetto include ulteriori capacità di difesa aerea, munizioni di artiglieria, armi anticarro e altre attrezzature per aiutare l’Ucraina a contrastare la guerra in corso con la Russia di aggressività. Questo pacchetto utilizza l’assistenza precedentemente autorizzata per l’Ucraina durante gli anni precedenti sotto la Presidential Drawdown Authority (Pda). Nello specifico il pacchetto include: missili Aim -9M e Aim-7 per la difesa aerea; munizioni aggiuntive per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars); colpi di artiglieria da 155 millimetri e 105 millimetri; missili anti-radiazioni ad alta velocità (Harm); missili lanciati da tubi, tracciati otticamente e filoguidati (Tow); sistemi anti-corazza Javelin e At-4; più di 4 milioni di colpi di munizioni per armi leggere; veicoli per trainare e trasportare attrezzature; munizioni da demolizione per l’eliminazione degli ostacoli; attrezzature per proteggere le infrastrutture nazionali critiche; pezzi di ricambio, manutenzione e altre attrezzature ausiliarie.

La nota del Pentagono specifica che “insieme a circa 50 alleati e partner, gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina le capacità di cui ha bisogno per ottenere significative vittorie militari e riconquistare con successo più del 50 per cento del suo territorio sovrano che la Russia aveva conquistato durante la sua invasione. I pacchetti statunitensi di assistenza alla sicurezza aiutano l’Ucraina a proteggere i suoi civili, le sue città e le sue infrastrutture dai brutali attacchi aerei della Russia. La leadership degli Stati Uniti è fondamentale per sostenere la coalizione globale che ha consentito alle coraggiose forze ucraine di difendere con successo la propria sovranità e indipendenza e di riprendersi più della metà del territorio conquistato dagli invasori russi”. È fondamentale che il Congresso agisca presto e approvi la richiesta supplementare del Presidente sulla sicurezza nazionale per garantire che è possibile continuare a sostenere l’Ucraina.

La nota del Pentagono si conclude con un monito: “L’assistenza in materia di sicurezza per l’Ucraina è un investimento intelligente nella nostra sicurezza nazionale. Aiuta a prevenire una guerra più ampia nella regione e a scoraggiare potenziali aggressioni altrove, rafforzando al contempo la nostra base industriale di difesa e creando posti di lavoro altamente qualificati per il popolo americano”. L’amministrazione di Joe Biden dispone ancora di circa cinque miliardi di dollari del budget per gli aiuti militari approvato dal Congresso lo scorso anno provenienti dalle scorte statunitensi. I democratici al Senato degli Stati Uniti hanno presentato un pacchetto di finanziamenti per la sicurezza nazionale del valore di circa 111 miliardi di dollari per fornire aiuti a Ucraina e Israele, nonché misure per proteggere il confine meridionale. Il disegno di legge di 167 pagine afferma che le misure includono più di 15 miliardi di dollari a sostegno dell’Ucraina, coprendo aree come l’addestramento militare, la condivisione dell’intelligence e una maggiore presenza nell’area di responsabilità del comando europeo.

Il disegno di legge comprende anche 10,6 miliardi di dollari in aiuti a Israele, di cui 4 miliardi di dollari per la difesa missilistica, nonché 1,2 miliardi di dollari per accelerare lo sviluppo del sistema di difesa missilistica Iron Beam. Il documento menziona anche 43,6 miliardi di dollari in misure volte ad aumentare la capacità produttiva degli Stati Uniti nel campo delle armi e munizioni, nonché investimenti nella base industriale americana dei sottomarini e aumento delle loro scorte. Si prevedeva che il disegno di legge sarebbe stato sottoposto a un primo voto procedurale mercoledì, ma questo passaggio si è trasformato in un percorso accidentato poiché i repubblicani spingono per misure di sicurezza delle frontiere più forti di quelle richieste dal disegno di legge. La questione della protezione del confine meridionale degli Stati Uniti è diventata una delle principali fonti di disaccordo tra democratici e repubblicani al Congresso, che attualmente sta bloccando l’approvazione di una richiesta di ulteriori finanziamenti da parte della Casa Bianca. I rappresentanti di entrambi i partiti stanno negoziando per raggiungere un compromesso, ma il senatore Chris Murphy, capo negoziatore democratico, ha detto ai giornalisti che i colloqui si sono interrotti perché i repubblicani si sono rifiutati di fare marcia indietro.

Sul versante opposto, il senatore repubblicano Mike Johnson si era detto “fiducioso e ottimista”, la settimana scorsa, sul fatto che il Congresso americano sarebbe stato in grado di approvare ulteriori aiuti a Israele e Ucraina prima delle vacanze di Natale. Tuttavia, le aspettative di far approvare il disegno di legge questa settimana sono state deluse quando gli animi si sono infiammati durante un briefing riservato. La senatrice repubblicana Susan Collins, vicepresidente del Comitato per gli stanziamenti, ha segnalato la sua riluttanza a votare a favore senza un accordo sulla sicurezza delle frontiere. “Abbiamo bisogno di un elemento di sicurezza delle frontiere, e da quanto mi risulta i negoziati sono ancora in corso, quindi dovremo vedere cosa succede”, ha detto la senatrice Collins. Il presidente Joe Biden ha detto ai membri del Congresso: “Non possiamo permettere che vinca Vladimir Putin”. Secondo Biden, “se Putin conquista l’Ucraina non si fermerà lì”. La Russia finirà per attaccare un alleato della Nato e a quel punto, ha detto il presidente, “avremo qualcosa che non vogliamo: truppe americane che dovranno combattere contro le truppe russe”. A sua volta, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, in video-collegamento con i leader del G7, ha ribadito che Putin conta sul “crollo” del sostegno occidentale all’Ucraina, riferendo che l’esercito russo ha “aumentato significativamente la pressione” sul fronte. “La Russia spera solo una cosa: che l’unità del mondo libero crolli l’anno prossimo. La Russia crede che l’America e l’Europa mostreranno debolezza e non manterranno il loro sostegno all’Ucraina al livello appropriato”.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 07 dicembre 2023 alle ore 10:49:27