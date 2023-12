Impadronirsi delle risorse cruciali dell’Africa

In cosa stanno investendo Cina e Russia

Qual è l’obiettivo strategico degli investimenti multimiliardari di Cina e Russia nei Paesi africani e a quali risorse sono maggiormente interessati? Le grandi potenze hanno molti strumenti per diffondere la loro influenza nel mondo: dalla cultura al cibo, dagli scambi educativi e scientifici, ai prestiti e agli investimenti diretti esteri (Ide). Nelle dittature come la Russia o la Cina, tali iniziative sono raramente private. Molto spesso, si tratta di una politica coordinata implementata con un obiettivo a lungo termine: ottenere il controllo su risorse di fondamentale importanza o creare influenza su altri Paesi. Uno degli esempi più vividi è l’uso da parte della Russia dell’energia e del cibo come arma. In altri settori la situazione potrebbe essere meno evidente. Esistono due punti di vista sugli investimenti diretti esteri: quello di chi li fornisce e quello di chi li riceve. Dal punto di vista degli investitori, la quota di investimenti esteri cinesi e russi diretti in Africa è relativamente piccola. Nel periodo 2003-2021, la Cina ha investito quasi 51 miliardi di dollari nei Paesi africani, la Russia 1,7 miliardi di dollari. Si tratta solo dell’1,6 per cento degli investimenti diretti esteri totali della Cina e meno dello 0,5 per cento di quelli della Russia. Tuttavia, queste infusioni finanziarie, relativamente poco costose, hanno un impatto politico sproporzionatamente ampio.

Dal punto di vista dei singoli Paesi africani destinatari degli investimenti la Cina è una fonte rilevante di capitali. Ad esempio, in Eritrea, Kenya, Zambia o Zimbabwe, la Cina rappresenta circa il 20 per cento di tutti gli investimenti diretti esteri. Il Sudafrica e la Repubblica democratica del Congo sono i principali destinatari degli investimenti diretti esteri della Cina (rispettivamente il 12 per cento e il 10 per cento del volume destinato ai Paesi africani) grazie alle loro importanti riserve di minerali preziosi (litio e uranio). Queste risorse sono cruciali per la transizione energetica e lo sviluppo tecnologico. Il crescente dominio della Cina su queste risorse può cambiare le dinamiche energetiche globali e rafforzare la sua posizione negoziale nel mondo. La strategia di Pechino dimostra il suo desiderio di diventare l’elemento principale della struttura economica dell’Africa. Secondo la società di ricerca China Africa Research Initiative, la Cina investe principalmente nell’edilizia e nell’estrazione mineraria e in misura minore nel manifatturiero e in altri settori. Investimenti significativi nel settore minerario potrebbero indicare che la Cina si sta concentrando sull’accesso a materie prime critiche, tra cui litio e uranio. I persistenti investimenti in queste industrie indicano il desiderio strategico della Cina di beneficiare delle ricche risorse dell’Africa e, forse, a lungo termine, di garantire catene di approvvigionamento per la propria industria.

Gli investimenti cinesi nel litio – un componente chiave per il settore dell’energia verde – sono particolarmente aggressivi: le società minerarie e i produttori di batterie cinesi hanno investito 4,5 miliardi di dollari in miniere di litio negli ultimi due anni e stanno guidando molti progetti africani sul litio in Namibia, Zimbabwe e Mali. Pechino è sulla buona strada per fare la parte del leone nella capacità mondiale di estrazione del litio entro il 2025 e potenzialmente controllare un terzo della sua produzione. Se si associa questo aspetto alla quota significativa detenuta dalla Cina nella produzione di cobalto detenuta (China Moly, Zijin Mining e altri controllano il 30 per cento del rame e il 50 per cento della produzione di cobalto in Africa), ciò pone il Dragone in una posizione di supremazia per influenzare le catene di approvvigionamento globali. Sebbene il controllo totale della Cina sull’estrazione mineraria africana sia inferiore al 7 per cento del valore totale dell’estrazione in Africa, la sua influenza nei settori citati è particolarmente forte. Le potenziali minacce connesse al controllo cinese delle miniere di litio, rame e cobalto sono multidimensionali.

Il dominio economico della Cina in questi settori può portare a una situazione di dipendenza in cui i Paesi africani perdono influenza nella negoziazione di termini equi, come si è visto nei tentativi del Congo di rinegoziare gli accordi con Pechino per sviluppare infrastrutture in cambio di minerali. Da un punto di vista politico, la crescente dipendenza dagli investimenti cinesi potrebbe portare a uno scenario in cui gli interessi della Cina influenzerebbero significativamente il processo decisionale in questi Paesi africani. Inoltre, gli standard ambientali e di sicurezza delle società minerarie di proprietà cinese vengono spesso messi in secondo piano. La mancanza di normative e controlli rigorosi può portare al degrado ambientale e a cattive condizioni di lavoro, sollevando questioni etiche e preoccupazioni sulla sostenibilità. Mentre la Cina stringe il controllo sull’estrazione e sulla lavorazione dei suoi minerali più critici, le richieste di diversificare le sue catene di approvvigionamento diventano sempre più forti. La comunità internazionale, soprattutto quella occidentale, sta cercando di creare una catena di approvvigionamento minerale critica, libera dall’influenza di Pechino. Tuttavia, il predominio della Cina nello sviluppo delle infrastrutture e nelle attività finanziarie in Africa rappresenta una sfida seria.

Gli investimenti diretti esteri russi in Africa sono strategicamente selettivi e relativamente piccoli, ma significativi in termini di influenza geopolitica. Le loro destinazioni principali, a giudicare dai dati limitati della Banca centrale della Federazione Russa, sono il Congo, lo Zimbabwe e l’Angola. Il vertice Russia-Africa del 2023 ha evidenziato il desiderio di Mosca di espandere la propria presenza economica, concentrandosi su agricoltura, estrazione mineraria ed energia, con l’obiettivo di raddoppiare il commercio entro il 2030. Tuttavia, gli investimenti diretti esteri effettivi provenienti dalla Russia rappresentano meno dell’1 per cento del loro volume totale in Africa. La Russia e le sue imprese – Rosatom nel settore energetico e Rusal in quello minerario – sono coinvolte in progetti che, sebbene non di grandi dimensioni in termini di investimenti, hanno un peso politico e strategico significativo. Questi progetti spesso coinvolgono risorse critiche. Parliamo innanzitutto dell’uranio, che è fondamentale per l’energia nucleare e può consentire alla Federazione Russa di acquisire un controllo significativo su queste risorse. Rosatom, ad esempio, sta attivamente aumentando le proprie riserve di uranio, anche attraverso l’acquisto di un progetto in Tanzania per 1,15 miliardi di dollari.

Il controllo russo sull’uranio riguarda non solo le materie prime, ma anche l’intero ciclo del combustibile nucleare. Sebbene la Russia sia un produttore relativamente piccolo di uranio “grezzo”, possiede una quota significativa delle infrastrutture mondiali per la sua lavorazione e arricchimento, rispettivamente circa il 40 per cento e il 46 per cento. Queste capacità sono di fondamentale importanza, poiché consentono di trasformare l’uranio “grezzo” in combustibile per reattori nucleari. Inoltre, la Russia domina l’esportazione di centrali nucleari. Nel periodo 2012–2021 ha avviato la costruzione di 19 reattori nucleari, di cui 15 all’estero. Questo è molto più di qualsiasi altro Paese nello stesso periodo. Il controllo russo sulla tecnologia dei reattori nucleari crea dipendenza per i Paesi che utilizzano questa tecnologia. Tale dipendenza potrebbe estendersi ai Paesi africani se decidessero di utilizzare la tecnologia nucleare russa, e avrebbe conseguenze più ampie se Mosca controllasse le significative risorse di uranio del continente. La Federazione Russa è anche il principale fornitore di armi all’Africa, controllandone la metà del mercato. Tale dominio, insieme al coinvolgimento di strumenti asimmetrici come le compagnie militari private, rafforza la sua influenza sul continente.

Sebbene la presenza economica della Russia in Africa non sia estesa quanto quella della Cina, il suo ruolo nella fornitura di beni strategici e attrezzature militari ai Paesi africani rappresenta una sfida dalle molteplici sfaccettature. Se la Russia acquisisse il controllo di risorse critiche come il litio o l’uranio, potrebbe creare dipendenze, influenzare i prezzi di mercato e usarli per influenza politica (qualcosa che sta accadendo in altre regioni). I rischi potenziali di tali attività sono enormi. Il controllo sulle risorse critiche da parte di uno Stato straniero, soprattutto se aggressivo, incide sulla sovranità dei Paesi e crea una sfida strategica su scala globale, poiché queste risorse sono fondamentali per la transizione energetica “verde” e lo sviluppo tecnologico in tutto il mondo. Lo scacchiere delle risorse africane è dinamico e ogni mossa di Russia e Cina può cambiare gli equilibri di potere mondiale. Il risultato di questo gioco geopolitico si farà sentire oltre il continente africano, delineando i contorni delle relazioni internazionali per gli anni a venire. Le azioni della Federazione Russa e della Repubblica popolare cinese in Africa richiedono attenzione e una risposta strategica che sostenga uno sviluppo sostenibile ed equo.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

