Il movimento anticoloniale globale di Putin che inganna il Sud del mondo

L’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina ha trasformato il panorama geopolitico e ha portato a una rottura quasi completa nel già difficile rapporto tra Mosca e il mondo occidentale. Il Cremlino ha cercato di compensare questa perdita rafforzando i legami economici, di sicurezza e diplomatici con il Sud del mondo. Nel tentativo evidente di fornire una base ideologica per questo allontanamento forzato dall’Occidente, Vladimir Putin ha cercato di promuovere la Russia come leader di un movimento anticoloniale globale. Questa mossa cinica fa eco alla precedente propaganda sovietica che posizionava l’Urss come nemica dell’imperialismo occidentale. Fondamentalmente, nasconde anche la lunga storia di espansione coloniale della Russia, ignorando opportunamente la guerra apertamente imperialistica condotta dal regime di Putin in Ucraina. Putin ha presentato per la prima volta le credenziali anticoloniali della Russia durante la cerimonia di settembre 2022 che segnava “l’annessione” di quattro province ucraine parzialmente occupate. Ad un certo punto del suo discorso, il leader russo ha parlato specificamente di porre fine all’egemonia statunitense attraverso un “movimento anticoloniale” guidato da Mosca.

Da allora ha continuato a promuovere questa narrativa anticoloniale. Nel forum di settembre 2023 a Vladivostok, Putin ha affermato che la Russia “non è mai stata un colonizzatore da nessuna parte”. Un mese dopo, durante l’annuale Valdai Discussion Club, disse davanti ad una platea internazionale che “l’era del dominio coloniale” era finita da tempo, accusando l’Occidente di derubare l’intero Pianeta. “La storia dell’Occidente è essenzialmente una cronaca di espansione infinita”, dichiarò Putin senza alcuna ironia, nonostante governi quello che è di gran lunga il Paese più grande del mondo grazie a secoli di implacabile espansione imperiale. Chiunque abbia una conoscenza di base della storia russa riconoscerà l’assurdità degli sforzi di Putin di dipingere il suo Paese come un oppositore ideologico dell’imperialismo. La Russia moderna comprende vasti territori conquistati dal XV secolo in poi.

Durante l’era zarista, la Russia imperiale inghiottì numerose nazioni non russe e incorporò gran parte del territorio eurasiatico settentrionale, raggiungendo infine l’Oceano Pacifico. L’espansione in Siberia e nel Caucaso ha fornito a generazioni di sovrani russi l’accesso a risorse preziose tra cui petrolio, gas, oro, diamanti, legname e molto altro. Questi tesori naturali sono stati una fonte primaria di ricchezza per la Russia per centinaia di anni, rappresentando un esempio da manuale di sfruttamento coloniale. Mentre l’élite imperiale russa si è arricchita, i popoli non russi dell’impero hanno ricevuto ben poco in cambio del saccheggio delle loro risorse naturali. In effetti, queste regioni non russe rimangono tra le aree più povere e svantaggiate dell’attuale Federazione Russa. Putin ha sfruttato questa emarginazione, reclutando un numero sproporzionatamente elevato di soldati da queste regioni per la sua invasione dell’Ucraina. L’ipocrisia dell’atteggiamento anticoloniale di Putin è immediatamente evidente in relazione alla guerra in corso da parte della Russia in Ucraina. Ha pubblicamente paragonato l’invasione dell’Ucraina alle guerre di conquista imperiale del XVIII secolo dello zar russo Pietro il grande, e non sembra turbato dalle ovvie contraddizioni tra questo comportamento apertamente imperialistico e la sua dichiarata opposizione al “colonialismo occidentale”. Nel mondo distopico di Putin, ovviamente, la Russia sta combattendo per liberare gli ucraini dalla nefasta influenza dell’Occidente.

L’anticolonialismo di Putin riecheggia le narrazioni sovietiche emerse per la prima volta all’indomani della rivoluzione bolscevica prima di evolversi ulteriormente durante la Guerra fredda. La propaganda anticoloniale sovietica inizialmente si concentrò sulla critica all’imperialismo zarista e sul sostegno alle nazioni oppresse del vecchio impero russo. Tuttavia, la situazione cambiò quando Stalin assunse il potere alla fine degli Anni ‘20. Nei decenni successivi, il regime stalinista riabilitò il nazionalismo imperiale dell’era zarista. I libri di testo sovietici affermavano addirittura che i non russi avevano scelto volontariamente di unirsi all’Impero russo. L’avvento della Guerra fredda portò a una forte ondata di propaganda anticoloniale sovietica, con le autorità comuniste che sostenevano attivamente i movimenti di liberazione che spazzarono l’Africa e l’Asia nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale. Nel corso dell’ultimo anno, Putin ha ripetutamente cercato di evidenziare questa storia di sostegno sovietico ai Paesi che cercavano di scrollarsi di dosso il dominio coloniale occidentale, in particolare quando si rivolgeva ai leader africani.

Le aspirazioni anticoloniali di Putin riflettono anche il fallimento della Russia moderna nell’intraprendere un’introspezione critica dell’imperialismo zarista e sovietico. Nei tre decenni trascorsi dalla caduta dell’Urss, non c’è stato quasi nessuno sforzo per esaminare le politiche coloniali del Cremlino nei confronti dei numerosi popoli non russi soggetti a secoli di dominio imperiale. Invece, gli archivi di stato russi sono rimasti in gran parte chiusi, mentre Mosca ha rifiutato di abbracciare il tipo di politiche di decolonizzazione testimoniate nell’Ucraina indipendente, negli Stati baltici e in alcune altre ex repubbliche sovietiche. Da quando Putin è salito al potere all’inizio del millennio, la Russia ha riabilitato l’ideologia dell’imperialismo glorificando al tempo stesso gli imperi zarista e sovietico, con un flusso costante di film, serie televisive, letteratura e libri di testo scolastici che celebrano e rafforzano l’identità imperiale della Russia. Nel frattempo, i crimini contro i popoli non russi dell’impero, come la carestia genocida dell’Holodomor che uccise milioni di ucraini all’inizio degli Anni Trenta, sono stati insabbiati o cancellati completamente dalle storie ufficiali.

Sorprendentemente, la riluttanza della Russia moderna ad affrontare il passato imperiale del Paese è stata rispecchiata da molti accademici e commentatori occidentali, che hanno continuato a trascurare la questione del colonialismo russo nonostante i preoccupanti istinti imperialistici del regime di Putin. Le storie occidentali della Russia spesso seguono ancora il modello stabilito dal Cremlino e includono riferimenti a “mille anni di storia russa”, senza riconoscere la rivendicazione rivale dell’Ucraina sull’eredità dello stato medievale di Kyivan Rus. Il tentativo di Putin di posizionare la Russia come la principale potenza anticoloniale del mondo è molto più di un semplice opportunismo geopolitico provocato dalla necessità di relazioni logore con l’Occidente. È il culmine di decenni di indottrinamento zarista, sovietico e post-sovietico che ha giustificato il colonialismo russo nei confronti degli ucraini e di altri popoli non russi, fondendo allo stesso tempo la xenofobia antioccidentale della Russia con una più ampia opposizione al ruolo dominante dell’Occidente nella politica globale. I Paesi del Sud del mondo possono avere molte buone ragioni per perseguire legami più stretti con la Russia di Putin, ma un’opposizione condivisa all’imperialismo non è certamente una di queste. Al contrario, se il sentimento antimperiale nel Sud del mondo avesse un qualche impatto sull’atteggiamento nei confronti dell’invasione russa dell’Ucraina, dovrebbe logicamente alimentare il sostegno alla lotta dell’Ucraina contro l’imperialismo russo.

(*) Docente di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

