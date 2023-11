Putin proverà ancora a lasciare l’Ucraina senza luce e riscaldamento

Lo scorso inverno, le truppe di Vladimir Putin hanno utilizzato un enorme quantitativo di missili guidati nel tentativo di paralizzare la rete elettrica dell’Ucraina in modo che i civili – rimasti senza elettricità e riscaldamento – costringessero Kyiv a negoziare. Tuttavia, tale strategia ebbe un successo solo parziale. Senza dubbio, vi furono gravi interruzioni di corrente, ma venne evitata la catastrofe umanitaria auspicata dal Cremlino. Non solo. L’eroismo dimostrato dagli ucraini che, in quei terribili momenti, non cedettero al ricatto di Mosca commosse il mondo. Da quanto risulta, le truppe russe hanno già immagazzinato un notevole quantitativo di missili e si starebbero preparando per un nuovo tentativo, ma questa volta l’Ucraina è ben preparata: la difesa aerea è stata seriamente rafforzata e l’Europa ha rassicurato che, in caso di necessità, fornirà anche elettricità. Inoltre, i servizi di intelligence ucraini hanno avvertito, senza perifrasi, che – se la Russia dovesse dare avvio nuovamente ad una simile aggressione – cercando di provocare dei blackout, l’Ucraina sarebbe in grado di rispondere simmetricamente.

COME È ANDATA LO SCORSO AUTUNNO-INVERNO

Da settembre 2022 all’inizio di marzo 2023, le truppe russe hanno lanciato regolarmente massicci attacchi contro l’Ucraina con missili da crociera e balistici, nonché con droni kamikaze iraniani. Gli obiettivi erano le centrali elettriche, comprese le centrali termoelettriche, che, oltre all’elettricità, generano calore per i sistemi di riscaldamento centrale, nonché le sottostazioni di trasformazione che ridistribuiscono l’elettricità in tutto il sistema energetico. Di conseguenza, molti insediamenti in Ucraina sono rimasti senza elettricità e riscaldamento per molto tempo e in tutto il Paese sono stati introdotti programmi di blackout continui. Inoltre, i civili sono diventati vittime dei bombardamenti. Nei talk show di propaganda russi lo scopo degli attacchi è stato esplicitamente dichiarato: demoralizzare la popolazione ucraina per costringere il Governo Zelenskyy a fare concessioni alla Russia, e anche provocare una nuova ondata di rifugiati verso l’Europa.

Mosca aveva già praticato qualcosa di simile in Siria, quando gli aerei russi attaccavano ospedali, scuole, centri di distribuzione di aiuti umanitari e mercati nelle aree controllate dagli oppositori del regime di Bashar al Assad. Secondo Ukrenergo, l’operatore del sistema di trasmissione di energia elettrica in Ucraina, nonostante l’enorme portata degli attacchi che i russi hanno sferrato (oltre 1.200, di cui 250 hanno raggiunto l’obiettivo), non sono riusciti a disattivare completamente il sistema energetico ucraino. Tra le ragioni di ciò c’erano: un potente sistema di difesa aerea a più livelli, frettolosamente rinforzato con l’integrazione dei sistemi occidentali; il lavoro dedicato degli addetti alle riparazioni che ripristinavano (spesso a costo della vita) gli impianti danneggiati dopo ogni raid, così come il flusso di rifornimenti di generatori elettrici, trasformatori e attrezzature di riparazione.

COME L’UCRAINA SI È PREPARATA PER IL PROSSIMO INVERNO

Recentemente, le autorità ucraine hanno affermato che la Russia sta nuovamente accumulando missili per ripetere la sua campagna di attacchi agli impianti energetici. Ciò risulterebbe confermato anche dal fatto che gli attacchi aerei strategici con i missili Kh-55 e Kh-101, così come i lanci di missili Calibre dal mare, non vengono effettuati da molti mesi. Allo stesso tempo, secondo la direzione principale dell’intelligence, all’inizio di novembre la Federazione Russa aveva nel suo arsenale 870 missili a lungo raggio. Considerando che l’anno scorso la campagna è iniziata a settembre, si può presumere che il comando russo stia aspettando il freddo affinché gli attacchi abbiano il massimo effetto. Finora l’Ucraina è stata attaccata da Shaheds, la cui produzione è localizzata in Russia e continua ad espandersi. Alcuni di loro stanno già colpendo gli impianti energetici. A sua volta, l’Ucraina e i suoi partner occidentali stanno lavorando per rafforzare il sistema di difesa aerea ucraino. Il compito è complicato dal fatto che già in primavera le riserve ucraine di missili per i “complessi sovietici” stavano per finire.

Si sta cercando di risolvere questa criticità fornendo nuovi sistemi di difesa aerea, in particolare Patriot, Iris-T e Nasams. Gli Stati Uniti, insieme all’Ucraina, stanno lavorando al progetto FrankenSam (“ZRKenstein”) – la conversione dei complessi Buk sovietici per i missili occidentali. Secondo Yuriy Ignat, rappresentante dell’aeronautica delle forze armate ucraine, il risultato ibrido che ne deriva, nonostante la più breve gittata missilistica, è adatto alla protezione delle infrastrutture strategiche. Inoltre, gli Stati Uniti hanno acquistato per le forze armate ucraine dalla Giordania 60 cannoni antiaerei semoventi Gepard, che si sono dimostrati efficaci nella lotta contro i droni. In Ucraina, nel frattempo, continuano ad addestrare gruppi mobili di difesa aerea armati di mitragliatrici e artiglieria antiaerea. Allo stesso tempo, secondo i funzionari ucraini, sono in corso i lavori per rafforzare le strutture energetiche e creare sistemi energetici di riserva. La protezione del sistema energetico e l’acquisto di attrezzature energetiche vengono effettuati con fondi stanziati dagli Stati Uniti.

COSA ASPETTARSI QUEST’INVERNO

Ukrenergo è fiducioso che il sistema sia stato ripristinato a tal punto che sarà possibile gestirlo senza arresti, con l’avvertenza “se non ci saranno nuovi bombardamenti”. Come ultima risorsa si prevede, come lo scorso inverno, di importare elettricità dall’Europa. Il Governo sta elaborando piani in caso di blackout prolungati e preparando un quartier generale di coordinamento. Fonti mediatiche ucraine della Sbu, a loro volta, promettono una “risposta dura” nel caso di una ripetizione dei bombardamenti. Secondo le loro dichiarazioni, a settembre un simile blackout “dimostrativo” è stato organizzato dagli ucraini nella regione di Kursk, in Russia. L’Ucraina, a quanto pare, ha gli strumenti per realizzare questo obiettivo: ogni mese vengono prodotte “dozzine” di droni, che sono l’analogo ucraino dello Shahed. I partner occidentali non consentono alle forze armate ucraine di utilizzare i missili a lungo raggio forniti sul territorio russo riconosciuto a livello internazionale, ma gli ucraini hanno adattato il missile antinave Neptune, di loro progettazione, per condurre attacchi contro obiettivi terrestri. D’altro canto, quest’anno i russi sono riusciti a distruggere diversi lanciatori e radar dei complessi S-300 ucraini, il che potrebbe portare all’emergere di “lacune” nell’ombrello di difesa aerea sull’Ucraina, che verrebbero inevitabilmente utilizzate dai ‘killer remoti’ russi” pianificando le rotte missilistiche.

L’incognita principale nell’equazione è il “margine di sicurezza” del sistema di difesa aerea ucraino e la sua capacità di respingere i massicci attacchi russi. Negli ultimi mesi, le forze armate ucraine, secondo il comando dell’aeronautica militare, sono riuscite a distruggere la maggior parte degli obiettivi aerei durante i raid russi. A maggio, gli attacchi a Kyiv sono stati effettuati quasi ogni giorno, ma praticamente non ci sono stati attacchi efficaci entro i confini della città. Intorno alla capitale ucraina è stato costruito un potente sistema di difesa aerea a più livelli grazie alla riuscita integrazione dei sistemi occidentali e sovietici a lungo, medio e corto raggio. Sulla base delle dichiarazioni di funzionari di alcuni Paesi stranieri, in particolare del governo britannico, un certo numero di ingegneri e personale tecnico ucraini, compresi quelli responsabili delle infrastrutture energetiche critiche, sono stati formati per effettuare una sorta di copertura ingegneristica e tecnica per tali strutture. Il principale stress test in condizioni di ingenti danni da fuoco provocati da armi a lungo raggio, compresi i missili strategici, è stato effettuato in un ambiente più che realistico. Il sistema è sopravvissuto.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 24 novembre 2023 alle ore 10:53:24