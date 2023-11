I falsi miti dell’imperialismo russo

Quando la Russia ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina 636 giorni fa, sono emerse discussioni sulla natura imperiale di questa guerra di aggressione. Gli studiosi che ne hanno parlato sono stati rapidamente liquidati da parte di alcuni circoli accademici e politici occidentali. Alcuni, soprattutto quelli che si autoproclamano “antimperialisti”, hanno affermato che la Russia è stata “provocata” e hanno descritto la resistenza dell’Ucraina come un complotto “imperiale occidentale”. Ma per gli studiosi dello spazio post-sovietico – provenienti da luoghi che hanno sofferto l’aggressione e l’imperialismo russo – queste reazioni non sono state certo una sorpresa. Le discussioni sull’imperialismo russo sono state a lungo trascurate, ciò ha molto a che fare con il modo in cui il mondo accademico occidentale e, in una certa misura, le élite politiche hanno scelto di affrontare l’Unione Sovietica e la sua dissoluzione.

Dopo la Rivoluzione d’ottobre del 1917, i bolscevichi proclamarono la fine della monarchia russa e dell’imperialismo russo, ma combatterono brutalmente per preservare i confini imperiali russi. Hanno riconquistato gli Stati indipendenti come Ucraina, Georgia, Armenia e Azerbaigian. All’inizio degli Anni ‘30, Stalin abbracciò il nazionalismo russo basato sul vecchio mito imperiale della grandezza del popolo russo. La Mosca bolscevica fece dell’etnia russa il gruppo privilegiato dell’Unione Sovietica e inviò coloni russi a popolare e controllare le regioni non russe. L’epurazione dei leader nativi, il reinsediamento forzato di interi gruppi etnici e la creazione di condizioni che portarono a morti di massa facevano tutti parte della colonizzazione sovietica.

Le culture, le lingue e le storie delle persone non russe furono denigrate mentre la russificazione fu presentata come “progresso”. In effetti, i bolscevichi eliminarono l’aristocrazia zarista e le persone che presero il potere provenivano da contesti diversi. Stalin, ad esempio, era di etnia georgiana e parlava russo con accento. Per molti studiosi occidentali, ciò significava apparentemente che stava guidando uno stato postcoloniale. Concentrandosi sugli individui e sui proclami ufficiali, il mondo accademico occidentale troppo spesso trascurava il fatto che Stalin era ossessionato dal mantenimento dei confini imperiali russi e aveva adottato gli stessi strumenti – pulizia etnica, repressione del dissenso, distruzione dei movimenti nazionali, privilegio dell’etnia e della cultura russa – che la Russia zarista aveva utilizzato per mantenerli.

L’idea di colonialismo sovietico fu respinta anche perché la conoscenza dell’Unione Sovietica in Occidente era russocentrica. L’Unione Sovietica veniva spesso chiamata semplicemente Russia. C’era poca conoscenza delle persone non russe. Gli emigrati non russi che fuggirono in Occidente e scrissero sul colonialismo sovietico, avendo vissuto l’esperienza diretta dell’imperialismo sovietico, furono liquidati come ideologi conservatori antisovietici. In Occidente, coloro che incolpavano il capitalismo per l’oppressione credevano che l’eliminazione del capitalismo avrebbe posto fine a tutte le forme di oppressione. Per loro, l’Unione Sovietica era un progetto internazionalista che portava uguaglianza e libertà ai popoli precedentemente sottomessi.

La violenza contro varie nazioni e gruppi etnici è stata ignorata o trattata come un male necessario della transizione al comunismo. Gli studi occidentali si concentrarono in modo schiacciante sulle metropoli sovietiche: Mosca e Leningrado. Sapevano molto poco, se non addirittura nulla, delle periferie sovietiche, il che significava che nessuno capiva veramente le rivolte in Asia centrale, nel Caucaso o nei Paesi baltici dalla fine degli anni Ottanta in poi o lo spargimento di sangue in Tagikistan, Nagorno-Karabakh, Transnistria, Abkhazia, Ossezia del Sud e poi Cecenia. Anche la generazione di studiosi che iniziò a studiare l’Unione Sovietica alla fine degli anni Ottanta e all’inizio degli anni Novanta fu plasmata dall’esperienza diretta del Paese. Quando viaggiavano come studenti stranieri a Mosca, trovavano persone povere. Gli scaffali vuoti e la povertà dilagante che facevano sembrare i russi vittime del regime sovietico, e dal punto di vista finanziario, la Mosca sovietica sembrava più una periferia europea che una metropoli imperiale, che associavano alla ricchezza materiale.

L’ondata di decolonizzazione in Africa, Medio Oriente, Sud e Sud-Est asiatico, iniziata dopo la Seconda guerra mondiale, è stata accompagnata da rigorose discussioni accademiche e studi sulle eredità coloniali e sugli strumenti di violenza. Al contrario, la dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991 non ha comportato un’analoga analisi dell’eredità imperiale russa. Nella stessa Russia, la narrativa dominante era quella del vittimismo. I russi impararono a vedere sé stessi come una nazione speciale che sacrificò il proprio benessere per il bene dei non russi nell’Unione Sovietica. “Smettiamo di dar loro da mangiare” era lo slogan con cui i russi spiegavano la decisione di Mosca di lasciare andare le colonie nel 1991. In effetti, la paura occidentale del caos, degli spargimenti di sangue e persino degli incidenti nucleari ha portato alla percezione dei movimenti indipendentisti all’interno dell’ex spazio sovietico come espressioni di un nazionalismo etnico distruttivo piuttosto che come una evoluzione naturale di un impero al collasso.

Allo stesso tempo, poiché la dissoluzione ufficiale dell’Unione Sovietica nel 1991 fu organizzata centralmente da Mosca, ciò rese obsoleta la questione dell’oppressione imperiale agli occhi degli osservatori occidentali. Molti storici occidentali lo percepirono non come un regime che cancellò diverse comunità politiche e movimenti nazionali, ma come un progetto politico che creò e sviluppò nazioni. Ciò è altamente problematico non solo perché ignora la storia dei movimenti nazionali che ebbero luogo prima della presa del potere da parte dei bolscevichi, ma va anche contro l’idea di una nazione che si forma sulla base della legittimità popolare. Tuttavia, ci furono alcune eccezioni. Opere influenti di storici come Ronald Grigor Suny (La vendetta del passato) e Andreas Kappeler (La Russia come impero multinazionale) hanno sottolineato le violente politiche bolsceviche nei confronti delle nazioni colonizzate e la loro resistenza.

Altri come Victor von Hagen (L’Ucraina ha una storia?) e Timothy Snyder (Bloodlands), che hanno scritto dal punto di vista dei colonizzati, sono stati in grado di prevedere e mettere in guardia adeguatamente dalle continuità storiche e dai pericoli che la Russia rappresenta ancora oggi per queste nazioni. Anche la “maestosa” cultura russa è falsa quanto la maggior parte delle cose che riguardano la Russia. Il mito dell’Unione Sovietica come costruttore di “civiltà” è, in realtà, stato creato a spese delle culture dei popoli che i russi hanno sopraffatto con il loro imperialismo. Forse è giunto il tempo in cui sfatare questa leggenda scritta con il sangue degli oppressi dal regime dispotico del Cremlino.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 22 novembre 2023 alle ore 10:51:25