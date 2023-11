Perché l’Ucraina si rifiuta di negoziare con il “bugiardo abituale” Vladimir Putin

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha respinto le crescenti richieste di un accordo negoziato con la Russia, sostenendo che semplicemente non ci si può fidare di Vladimir Putin che non mantiene la sua parola. In un avvincente post sui social media, il capo della diplomazia ucraina ha affermato che la Russia abitualmente ignora i propri impegni internazionali e ha citato numerosi esempi di palesi violazioni degli accordi raggiunti al tavolo delle trattative da parte del Cremlino. “Putin è un bugiardo seriale che ha promesso ai leader internazionali che non avrebbe attaccato l’Ucraina pochi giorni prima della sua invasione nel febbraio 2022”, ha osservato Kuleba. Il netto rifiuto da parte del ministro degli Esteri ucraino dei negoziati con il regime di Putin arriva in un momento delicato per la coalizione di Paesi che si oppone all’invasione russa dell’Ucraina. Dalla fine dell’estate sono aumentate le preoccupazioni a livello internazionale per il lento progresso della controffensiva ucraina, con alcuni commentatori che hanno sottolineato la mancanza di una svolta militare decisiva come prova del fatto che le precedenti speranze di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia risulterebbero irrealistiche. L’umore si è ulteriormente rabbuiato all’inizio di novembre, quando il comandante in capo ucraino Valery Zaluzhny ha riconosciuto in un’intervista al britannico The Economist che la guerra con la Russia era arrivata a una situazione di stallo.

Funzionari di Kyiv hanno smentito le recenti notizie secondo cui gli alleati dell’Ucraina stanno spingendo il Paese ad avviare colloqui di pace con la Russia. “Nessun leader degli Stati Uniti o dell’Unione europea, né i nostri partner, nessuno ci fa pressione affinché ci sediamo al tavolo dei negoziati con la Russia e diamo qualcosa”, ha dichiarato all’inizio di novembre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Lo stesso Zelenskyy ha ripetutamente escluso qualsiasi dialogo diretto con Putin, insistendo invece sul fatto che il momento della diplomazia arriverà solo quando le truppe russe si saranno ritirate dall’Ucraina. Kuleba ha elencato una serie di promesse russe non mantenute per illustrare perché Kyiv non abbia alcuna fiducia nei negoziati con Mosca. Il ministro degli Esteri ucraino ha fatto riferimento a una serie di accordi internazionali che sono stati successivamente infranti dalla Russia, a partire dal Memorandum di Budapest del 1994 e terminando con l’iniziativa sui cereali del Mar Nero del 2022. In più occasioni, ha sottolineato, la Russia si è impegnata a rispettare l’integrità territoriale dell’Ucraina, ma ciò non ha impedito a Putin di lanciare la più grande guerra di aggressione europea dalla Seconda guerra mondiale. “La tattica della Russia è rimasta coerente nelle sue numerose guerre negli ultimi tre decenni: uccidere, afferrare, mentire e negare”, ha scritto. “Perché qualcuno dovrebbe credere sinceramente che la Russia nel 2023 sia diversa dalla Russia nel 1994, 1997, 1999, 2008, 2014, 2015 e 2022?”.

I leader ucraini non sono i soli a mettere in dubbio la sincerità della diplomazia russa. In effetti, la credibilità di Mosca sulla scena internazionale è stata seriamente minata da quasi un decennio di aggressione contro l’Ucraina, accompagnata da un’incessante attività di disinformazione. Quando i soldati russi senza insegne presero per la prima volta il controllo della penisola ucraina di Crimea nel febbraio 2014, Putin inizialmente negò qualsiasi coinvolgimento russo, per poi ammettere di aver – in effetti – dato personalmente l’ordine di invadere. Questo inganno palese ha dato il via all’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Alcune settimane dopo la presa del potere militare in Crimea, Putin dichiarò la propria estraneità, in modo altrettanto inverosimile, mentre i suoi uomini scatenavano una guerra nella regione del Donbas. Per i successivi otto anni, i funzionari di Mosca avrebbero continuato ostinatamente a insistere che la Russia non fosse coinvolta nell’Ucraina orientale, nonostante montagne di prove dimostrassero chiaramente la presenza dell’esercito russo e il controllo diretto del Cremlino sull’intera invasione. La politica di negazioni generalizzate della Russia ha reso impossibile stabilire un cessate il fuoco praticabile o cercare una soluzione sostenibile. Mosca si è assicurata che il conflitto rimanesse irrisolto e continuasse a ribollire, ponendo le basi per l’invasione su vasta scala del febbraio 2022.

La preparazione dell’attuale invasione è stata segnata da un particolare aumento della disinformazione russa. Per mesi, prima dello scoppio delle ostilità, Putin e altri importanti funzionari russi avevano proclamato a gran voce che non avevano intenzione di invadere l’Ucraina e accusavano l’Occidente di essere un guerrafondaio. Alcune figure di spicco del Cremlino hanno addirittura deriso l’allarme internazionale sulla possibilità di una grande guerra europea. “Il 15 febbraio 2022 passerà alla storia come il giorno del fallimento della propaganda bellica occidentale. Umiliati e distrutti senza sparare un colpo”, ha commentato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova pochi giorni prima che colonne di carri armati russi attraversassero il confine con l’Ucraina. Considerando la lunga storia di trattati infranti e sfacciate bugie della Russia, non c’è da meravigliarsi che le autorità ucraine insistano che i negoziati possano iniziare solo dopo che l’esercito russo sarà stato costretto a ritirarsi dall’Ucraina. Né vi è alcuna indicazione che lo stesso Putin sia pronto a negoziare. Al contrario, il dittatore russo sta apertamente preparando il suo Paese ad una lunga guerra e sembra più che mai convinto che il tempo sia dalla sua parte.

Putin non si trova di fronte ad un vero movimento contro la guerra in Russia e ha ampiamente resistito alle tempeste economiche create dalle sanzioni occidentali implementate in modo imperfetto. Sebbene le perdite militari russe in Ucraina siano state eccezionalmente elevate, il Cremlino è stato attento a reclutare “carne da cannone” da gruppi percepiti a basso rischio come criminali condannati, membri delle minoranze etniche russe e maschi in età militare arruolati dalle regioni occupate dell’Ucraina. Ciò ha permesso di isolare le classi medie russe dagli orrori del conflitto in corso nella vicina Ucraina. Con la determinazione internazionale ad opporsi all’invasione che ora comincia a indebolirsi visibilmente e i leader occidentali distratti dagli eventi in Israele, Putin è anche fiducioso di sopravvivere al mondo democratico in Ucraina. Ha sempre creduto che l’Occidente alla fine non abbia lo stomaco per un confronto prolungato con la Russia, ed è pronto ad aspettare tutto il tempo necessario finché il sostegno internazionale all’Ucraina verrà meno.

Nelle circostanze attuali, qualsiasi tentativo di spingere l’Ucraina a negoziare una pace di compromesso con la Russia avrebbe conseguenze disastrose per il futuro della sicurezza internazionale. A meno che la Russia non venga sconfitta in modo decisivo, non c’è alcuna possibilità che il Cremlino onori gli impegni presi durante i negoziati. Invece, un accordo di pace raffazzonato ricompenserebbe Putin per la sua decisione di invadere l’Ucraina e alimenterebbe il senso di impunità della Russia, aprendo la strada alla fase successiva della campagna di Mosca per estinguere lo Stato ucraino e far rivivere l’impero russo. Gli ucraini lo capiscono perfettamente. Hanno imparato dall’amara esperienza che non ci si può fidare della Russia di Putin, motivo per cui ora sono così categoricamente contrari a colloqui di pace prematuri e riconoscono che fare concessioni al Cremlino non farà altro che prolungare l’agonia del loro Paese. Chiunque chieda un ritorno al tavolo dei negoziati deve essere altrettanto realistico riguardo alla vera natura del regime di Putin. Un cessate il fuoco può sembrare il modo più rapido per porre fine allo spargimento di sangue, ma si tratta di un pio desiderio. Per garantire una pace duratura, l’Ucraina deve vincere.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 21 novembre 2023 alle ore 10:39:13