Fotoreporter con i terroristi di Hamas

Il 7 ottobre scorso, i terroristi di Hamas non sono stati gli unici a documentare i crimini di guerra commessi durante la loro furia mortale nel sud di Israele, secondo un rapporto di HonestReporting.com.

Alcune delle loro atrocità sono state “catturate” da fotoreporter con base a Gaza che lavorano per le agenzie di stampa Associated Press e Reuters, la cui presenza mattutina nell’area di confine violata solleva serie questioni etiche.

HonestReporting ha molte domande per questi colossi dell’informazione. Cosa ci facevano lì così presto in quello che normalmente sarebbe stato un tranquillo sabato mattina? È stato coordinato con Hamas? Le rispettabili agenzie di stampa che hanno pubblicato le loro foto hanno approvato la loro presenza in territorio nemico insieme agli infiltrati terroristici? I fotoreporter che lavorano come freelance per altri media, come la Cnn e il New York Times, hanno informato questi organi di stampa? A giudicare dalle immagini del linciaggio, del rapimento e dell’assalto al kibbutz israeliano, sembra che il confine sia stato violato non solo fisicamente, ma anche giornalisticamente.

Hassan Eslaiah, un libero professionista che lavora anche per la Cnn, è entrato in Israele, ha scattato foto di un carro armato israeliano in fiamme e poi è incredibilmente riuscito a documentare, con la sua fotocamera, gli uomini di Hamas che entravano nel Kibbutz Kfar Azza.

HonestReporting ha ottenuto screenshot dei tweet di Eslaiah su X, ora rimossi, in cui si documentava in piedi davanti al carro armato israeliano. Non indossava né un giubbotto stampa né un casco, e la didascalia araba del suo tweet diceva: “In diretta dall’interno degli insediamenti della Striscia di Gaza”.

Anche Yousef Masoud, che lavora anche per il New York Times, era lì, giusto in tempo per mettere piede in territorio israeliano e scattare altre foto dei carri armati.

Ali Mahmud e Hatem Ali sono stati posizionati per scattare foto degli orribili rapimenti di israeliani a Gaza.

È interessante notare che i nomi dei fotografi, che compaiono su altre fonti, sono stati rimossi da alcune foto nel database di Ap. Forse qualcuno all’agenzia si è accorto che ciò poneva seri dubbi sulla loro etica giornalistica.

Reuters ha anche pubblicato le foto di due fotoreporter che si trovavano al confine giusto in tempo per poter documentare l’infiltrazione di Hamas: Mohammed Fayq Abu Mostafa e Yasser Qudih.

Cerchiamo di essere chiari: le agenzie di stampa potrebbero affermare che queste persone stavano semplicemente facendo il loro lavoro. Documentare i crimini di guerra, sfortunatamente, può farne parte. Ma non è così semplice.

È ormai evidente che Hamas aveva pianificato l’attacco del 7 ottobre contro Israele da molto tempo: la sua portata, i suoi obiettivi brutali e la sua massiccia documentazione sono stati preparati da mesi, se non da anni. Tutto è stato preso in considerazione: gli schieramenti, i tempi, nonché l’uso di bodycam e video di telefoni cellulari per condividere le atrocità.

È concepibile supporre che dei “giornalisti” siano comparsi casualmente al confine la mattina presto senza previo coordinamento con i terroristi? Oppure facevano parte del piano?

Anche se non conoscevano i dettagli esatti di ciò che sarebbe successo, una volta che si è svolto non si sono resi conto che stavano varcando un confine? E, se sì, hanno avvisato le agenzie di stampa? Senza dubbio era necessaria una sorta di comunicazione – prima, dopo o durante l’attacco – per poter pubblicare le foto. In ogni caso, quando le agenzie di stampa internazionali decidono di pagare per materiale che è stato “catturato” in circostanze così problematiche, i loro standard potrebbero essere messi in discussione e il loro pubblico merita di saperlo. E se i loro uomini sul campo collaborassero attivamente o passivamente con Hamas per ottenere quegli scatti, dovrebbero essere chiamati a ridefinire il confine tra giornalismo e barbarie.

Aggiornato il 09 novembre 2023 alle ore 10:03