L’oligarca russo Kuzmichev preso in custodia dalle autorità giudiziarie francesi

Il miliardario Alexei Kuzmichev è stato arrestato lunedì dalla polizia francese e le sue proprietà di Sanctions-hit a Parigi e nella Francia meridionale sono state perquisite nell’ambito di una indagine per elusione fiscale, riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni. L’oligarca russo era stato sanzionato sin dall’inizio della guerra in Ucraina. Alexei Kuzmichev è considerato dalle autorità europee come una delle persone più influenti della Russia. I suoi legami con il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, sono ben consolidati. La maggior parte della fortuna di Kuzmichev deriva dalla sua partecipazione in Alfa Group, che ha interessi nel settore bancario e al dettaglio attraverso una rete di società con sede a Gibilterra, nelle Isole Vergini britanniche e Lussemburgo. Ha creato e controlla la holding con due ex compagni di classe universitari, Mikhail Fridman e German Khan. I tre partner possiedono le attività controllate dal Gruppo Alfa attraverso Ctf Holdings con sede a Gibilterra. Ha venduto la sua quota di Tnk-Bp International, il terzo produttore di petrolio russo all’epoca, alla società petrolifera statale Rosneft per 2,5 miliardi di dollari nel marzo 2013. Ha raccolto circa 1,8 miliardi di dollari in dividendi dall’impresa tra il 2004 e il 2012. Ha anche raccolto più di 800 milioni di dollari in dividendi e vendite di azioni fino a dicembre 2017, secondo i documenti aziendali e un’analisi dei dati di Bloomberg. Il valore dei suoi investimenti in contanti è calcolato in dollari Usa e include l’effetto delle imposte e dell’andamento del mercato.

Kuzmichev detiene anche l’11,4 per cento di X5, un rivenditore di alimenti russo, il 24 per cento di Rosvodokanal, una società di acqua e acque reflue e il 16,2 per cento dell’assicuratore Alfa Strakhovanie. Ha investimenti in FreedomPop, un fornitore di servizi mobili internet wireless. Kuzmichev è stato sanzionato dall’Unione europea e dal Regno Unito nel 2022 a seguito della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Le sanzioni europee vietano teoricamente la presenza di persone sul suolo europeo. Tuttavia, una fonte vicina all’oligarca avrebbe riferito che Kuzmichev era già in Francia al momento della sua aggiunta all’elenco delle persone sanzionate, e questo giustificherebbe anche la presenza dei suoi familiari in Francia. Le perquisizioni hanno coinvolto sessanta agenti, tra cui personale di polizia dell’Ufficio centrale di lotta contro la corruzione e le infrazioni finanziarie e fiscali (Oclciff), incaricati dell’indagine. In particolare, circa quaranta agenti di polizia del Raid (Ricerca, Assistenza, Intervento, Deterrenza) e della Brigata di ricerca ed intervento, un’unità di repressione della criminalità e anti-terrorismo, sono intervenuti per perquisire la proprietà di Varoise, che si estende su più di due ettari. Secondo le informazioni del quotidiano francese, sono stati rinvenute numerose mazzette di denaro contante.

L’inchiesta riguarda i sospetti di riciclaggio di denaro, di frode fiscale e altri reati, comprese le violazioni delle sanzioni, riferisce la Procura nazionale delle finanze (Pnf). Questo è il terzo procedimento legale aperto dal Pnf contro oligarchi russi dopo che ha avuto inizio la guerra di aggressione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia. Da parte sua, l’ufficio del procuratore di Parigi ha avviato circa quindici procedimenti contro personalità russe per riciclaggio di denaro e per l’acquisizione di beni immobili a Parigi, Costa Azzurra e sulle Alpi. In tre di queste indagini, l’ufficio del procuratore di Parigi ha già sequestrato quasi 100 milioni di euro, prevalentemente in beni immobili. Non appena avvenne l’iscrizione dell’oligarca nell’elenco europeo delle sanzioni, il 15 marzo 2022, i suoi due yacht, il Petite Ourse e il Petite Ourse II, ormeggiati rispettivamente ad Antibes e Cannes, vennero sequestrati dalle dogane francesi. Alexei Kuzmichev aveva, però, presentato ricorso, ottenendo per via giudiziaria l’annullamento dei provvedimenti di sequestro nell’ottobre e nel dicembre 2022.

Le decisioni dei tribunali, consultate dal quotidiano Le Monde, recavano l’accusa che gli ufficiali del Servizio di Guardia costiera delle doganali e della Direzione nazionale delle indagini intelligence e delle dogane (Dnred) avessero aggirato la normativa per salire a bordo sulle navi e notificare il sequestro ai capitani degli yacht. La Corte d’Appello di Parigi ritenne che vi fossero stati gravi errori e una mancanza di rigore da parte dei funzionari doganali. Da allora, nulla ha impedito all’oligarca di utilizzare i suoi yacht nelle acque territoriali francesi. Nel maggio 2022, il miliardario aveva anche contestato la pubblicazione dell’elenco degli immobili congelati dal Ministero dell’Economia francese. Kuzmichev sostenne che tale pubblicazione fosse stata un danno grave e immediato alla sua vita privata e mettesse in pericolo la sua vita e quella della sua famiglia, ma questa volta il ricorso venne respinto dalla giustizia amministrativa.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 31 ottobre 2023 alle ore 10:31