Danneggiamento gasdotto: per la Finlandia potrebbe essere coinvolto un “attore statale”

I ministri della Difesa della Nato sono stati informati sull’indagine in corso. Ieri i Servizi segreti finlandesi hanno dichiarato che potrebbe essere stato un “attore statale” a causare il danneggiamento al gasdotto del Mar Baltico avvenuto lo scorso fine settimana. Durante una conferenza stampa, Antti Pelttari, il direttore del servizio di intelligence finlandese, ha affermato: “Non possiamo escludere il coinvolgimento di un attore statale in questo evento”. Aggiungendo: “Chi si celi dietro a quanto accaduto è oggetto di un’indagine preliminare. Non forniremo ulteriori dettagli in merito”. Martedì, è stata confermata una perdita su un tratto del gasdotto Balticconnector che collega Finlandia ed Estonia, sotto il Golfo di Finlandia, dopo un calo di pressione “insolito”. Allo stesso tempo, l’operatore delle telecomunicazioni finlandese, Elisa, ha segnalato un malfunzionamento su un cavo sottomarino utilizzato per testare le connessioni di comunicazione. Funzionari di alto rango in Finlandia hanno sostenuto che i danni al gasdotto e al cavo di comunicazione sono verosimilmente il risultato di attività esterne, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture energetiche europee. Questo mentre il presidente russo, Vladimir Putin, prosegue la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, con implicazioni rilevanti per l’intero Continente. Helsinki ha avviato un’indagine sulla possibile divulgazione non autorizzata di informazioni, in collaborazione con le autorità estoni. Mercoledì, i funzionari finlandesi hanno indicato che è più probabile che il danneggiamento all’oleodotto sia stato causato da una “forza meccanica” piuttosto che da un’esplosione. La società energetica Elering non ha escluso che il gasdotto sia stato danneggiato intenzionalmente, ma non ha voluto argomentare su questo tema. Mentre i funzionari finlandesi non hanno fatto considerazioni su chi potrebbe essere coinvolto nella fuga di notizie, il quotidiano finlandese Iltalehti ha riferito martedì che fonti governative anonime sospettavano che dietro l’attacco ci fosse la Russia.

Il Servizio finlandese di intelligence per la sicurezza ha affermato giovedì, nella sua panoramica sulla sicurezza nazionale, che le relazioni tra Finlandia e Russia si sono notevolmente deteriorate. “La Russia attualmente rimane concentrata sulla guerra in Ucraina e sull’allentamento dell’isolamento internazionale, ma ciò non significa che la minaccia dell’intelligence russa e dell’influenza in Finlandia sia scomparsa. L’adesione della Finlandia alla Nato, la continuazione della guerra in Ucraina, l’intensificarsi del confronto tra i Paesi occidentali e la Russia e l’aumento delle sanzioni potrebbero rafforzare le contromisure russe contro la Finlandia”, ha affermato il direttore, Antti Pelttari. Il ministro della Difesa finlandese, Antti Häkkänen, ha detto che i ministri della Difesa della Nato sono stati informati sulle indagini giovedì. La Nato aveva precedentemente promesso una “risposta unita e determinata” se il danno risultasse essere il risultato di un attacco. Anche il primo ministro estone, Kaja Kallas, ha detto giovedì di aver recentemente parlato con il primo ministro finlandese Petteri Orpo e che l’indagine è “in corso”. “L’area oggetto dello studio è ampia e si trova a decine di metri sotto il livello del mare, il che rende l’indagine particolarmente impegnativa”, ha dichiarato in un comunicato il sovrintendente investigativo Risto Lohi. Mercoledì le autorità finlandesi hanno affermato che sul fondale marino, accanto al gasdotto danneggiato, erano stati trovati “segni esterni” e che stavano esaminando il traffico navale nella zona al momento della rottura. “Ci stiamo coordinando da vicino a tutti i livelli”, ha notato Kallas. “Si è discusso anche del miglioramento della protezione delle infrastrutture critiche”.

Il Presidente della Repubblica finlandese, Sauli Niinistö, ha detto: “I danni alle infrastrutture sottomarine sono stati presi sul serio e già da domenica si indaga sulle loro cause. L’Amministrazione statale è stata attentamente informata della situazione. È probabile che il danno sia al tubo del gas che al cavo di comunicazione sia il risultato di un’attività esterna. La causa del danno non è ancora chiara, le indagini continuano in collaborazione tra Finlandia ed Estonia. Siamo anche in costante contatto con i nostri alleati e partner. Ho avuto una conversazione con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. La Nato è pronta a fornire assistenza nelle indagini. La Finlandia è preparata. Questi eventi non hanno alcun effetto sulla nostra sicurezza del servizio”. Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, che era a Tel Aviv per parlare con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha affermato che gli Stati Uniti stanno al fianco della Finlandia e dell’Estonia “mentre indagano sui danni alle infrastrutture sottomarine nel Mar Baltico e sostengono le loro indagini in corso per determinare la causa”.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 13 ottobre 2023 alle ore 10:38