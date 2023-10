In questa serie di brevi pillole video che inauguro a partire da oggi lancio immediatamente una proposta, semplice e diretta: aboliamo l’Onu. Utilizziamo il palazzo di vetro di New York per altri scopi, come ad esempio ospitare gli homeless che albergano in quella che un tempo era la città più bella del mondo e che ora – dopo 30 anni di sindaci democratici – assomiglia a una discarica a cielo aperto.

Aggiornato il 27 ottobre 2023 alle ore 12:29