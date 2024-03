E-commerce e design d’interni: un’analisi dei numeri e dei trend

Nel contesto del Belpaese, il 2023 ha visto una costante crescita dell’e-commerce. Questo fenomeno ha abbracciato diverse categorie merceologiche, tra cui quella del design d’interni. Mentre il settore del turismo e dei trasporti ha vissuto una riscossa dopo la pandemia, il commercio digitale di prodotti ha seguito una traiettoria di crescita molto più moderata e regolare. Questo, però, non la rende di certo meno significativa. Il comparto dell’arredamento e dell’home living spicca fra i tanti altri proprio perché sempre più italiani si affidano alla comodità degli acquisti online per comprare mobili e altri articoli per la casa.

Il trend dell’arredamento online in Italia

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, il settore dell’arredamento e dell’home living rappresenta circa il 20 per cento del valore complessivo dell’e-commerce di prodotto in Italia, andando a totalizzare oltre 4 miliardi di euro. Sebbene il settore abbia vissuto anni di crescita sopra la media, il 2023 mostra un andamento più consolidato, con un incremento del 7 per cento, leggermente al di sotto della media generale (+8 per cento), e si prevede che questo 2024 continuerà a seguire questa traiettoria di crescita anche in modo più incisivo. Grazie al buon andamento di questi primi mesi dell’anno, si possono infatti stimare dei buoni numeri anche per quest’anno. Le categorie di prodotti più ricercate dagli acquirenti online italiani includono articoli di ogni tipologia, dedicati al design d’interni, come quelli acquistabili sull’e-commerce vente-unique.it. Mobili per interni ed esterni, oggettistica e decorazioni, accessori per la cucina, tessile e illuminazione vanno per la maggiore rispetto ad altre categorie merceologiche, ed è interessante notare che, analogamente agli altri comparti e-commerce B2c, lo smartphone ha conquistato la prima posizione come canale preferito per gli acquisti di arredamento online.

I servizi e le innovazioni logistiche che offrono un valore aggiunto

Un elemento sempre più rilevante nella competitività del settore è l’offerta di servizi a valore aggiunto. Questi servizi, cruciali specialmente per quanto riguarda la vendita di prodotti voluminosi come mobili, includono consegne flessibili, installazione e montaggio, ma anche ritiro dell’usato e personalizzazioni. La ricerca dell’Osservatorio sottolinea anche il potenziale impatto positivo del potenziamento dei servizi logistici per l’e-commerce: anche questi dettagli importanti stanno trainando la crescita del commercio digitale di prodotti per il design d’interni. Attualmente stanno aumentando sempre più anche le iniziative che riguardano l’avvio di partnership che consentono di migliorare ulteriormente l’efficienza delle consegne. A fare la differenza c’è anche l’ampliamento dei punti di ritiro e l’adozione di soluzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale per quanto concerne l’imballaggio e i trasporti. Questa attenzione crescente verso l’ottimizzazione delle consegne e della sostenibilità rispecchia il cambiamento delle preferenze dei consumatori moderni, che mostrano la necessità di ricevere velocemente i prodotti acquistati e che, al tempo stesso, cominciano a dare maggiore valore alla sensibilità ambientale.

La consulenza e le soluzioni tecnologiche dell’e-commerce nel mondo dell’arredamento

Oltre al potenziamento dei servizi di consegna, un altro trend in crescita è rappresentato dalla possibilità di richiedere consulenze personalizzate e senza impegno. Per molte realtà aziendali, queste consulenze ci sono sempre state, ma adesso sono diverse e più innovative. Ad esempio, possono includere l’uso della realtà aumentata per permettere al cliente di visualizzare l’arredo direttamente nel punto in cui desidera inserirlo. Questa opportunità, unita al supporto di un consulente esperto, permette ai clienti di avere una visione ben chiara dei prodotti e delle diverse opzioni prima dell’acquisto. Questo si traduce in maggiori sicurezze e certezze e in esperienze di shopping più complete e soddisfacenti. Un altro trend in costante crescita riguarda sicuramente l’uso dell’Intelligenza artificiale per fornire assistenza durante il processo di acquisto o dopo l’acquisto (chatbot). Anche queste tendenze tecnologiche del settore del design d’interni, in particolare quelle che vedono come protagonista la realtà aumentata, stanno trainando la costante crescita delle vendite di mobili online.

Le opportunità e le sfide per gli attori del settore

Nonostante la crescita positiva del settore, l’e-commerce nell’ambito dell’arredamento sta sfruttando solo parzialmente il suo potenziale. Questo perché non tutte le aziende del settore sono presenti online e non tutte quelle che hanno un e-commerce usano al meglio la tecnologia e le innovazioni attuali. La frammentarietà dell’offerta, principalmente composta da piccoli produttori, rende il panorama dell’e-commerce non completo per i consumatori alla ricerca di arredi per i loro immobili. Affinché le Pmi e i top player italiani possano sfruttare appieno le opportunità dell’e-commerce nel settore dell’arredamento, è necessario affrontare due sfide principali: il potenziamento dell’offerta online e l’innovazione della customer experience. Le Pmi potrebbero cominciare a vendere online approfittando di portali appositi, superando così eventuali limiti di investimenti e competenze, per poi crearsi un e-commerce proprio in un secondo momento. D’altro canto, i grandi player dovrebbero investire nell’omnicanalità, sfruttare tecnologie avanzate e rivisitare i propri processi commerciali in modo da ridurre le spese e da massimizzare i servizi offerti al cliente. Inoltre, nessuna azienda dovrebbe sottovalutare l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, come la realtà aumentata e l’Intelligenza artificiale, in quanto rappresentano un ulteriore passo avanti per offrire esperienze di acquisto più coinvolgenti e personalizzate.

Il presente e il futuro dell’e-commerce e dell’interior design

Come abbiamo potuto vedere, l’e-commerce nel settore del design d’interni in Italia mostra un trend positivo, e si prevede che l’andamento continuerà in questa direzione durante tutto questo 2024. Tuttavia, ci sono ancora tante opportunità, inespresse e non sfruttate che attendono di essere colte, che potranno consolidare ulteriormente e spingere ancora la crescita. Grazie ai progressi costanti dell’innovazione tecnologica e al focus crescente sulla sostenibilità e sui servizi a valore aggiunto, il futuro dell’e-commerce nel mondo dell’arredamento può fare ancora grandi passi avanti. Porterà con sé anche le aziende che ancora non hanno abbracciato appieno la digitalizzazione e le possibilità offerte dal World Wide Web. Il commercio digitale si preannuncia quindi come una scelta ancora molto promettente sia per le Pmi che per i top retailer del settore ancora “offline” che adesso sono disposti ad abbracciare il cambiamento e ad anticipare le esigenze dei consumatori investendo nella creazione di un e-commerce o sulla vendita online tramite portali appositi.

Aggiornato il 12 marzo 2024 alle ore 12:38