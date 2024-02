Il ruolo del consulente finanziario oggi

Una guida necessaria alla pianificazione patrimoniale

Indipendentemente da chi siamo o da quanta ricchezza abbiamo accumulato, dobbiamo tutti pensare al nostro futuro in termini finanziari. Ogni investitore è diverso, con un proprio quadro familiare, obiettivi per il futuro e mezzi finanziari unici e la comprensione degli obiettivi, delle esigenze e dei desideri da raggiungere è al centro di una pianificazione finanziaria efficace. L’industria del risparmio ha ormai radicalmente cambiato la sua dinamica nell’offerta. Ora è il cliente, con i suoi reali bisogni e obiettivi di vita, a guidare la messa a punto di soluzioni ad hoc. Il tutto nell’ambito di una visione più “olistica” dell’industria, in cui prodotti di investimento, di finanziamento, polizze danni e sanitarie, previdenza, costituiscano gli ingredienti fondamentali da dosare in modo diverso a seconda delle esigenze di ciascuno. L’approccio professionale di un consulente ne ottimizza la resa, aiutando l’analisi e la scelta di quelli che meglio si collocano all’interno del progetto. Si tratta di un cambio di paradigma: i risparmi, la ricchezza sono parte di una condizione generale che ci permette di vivere bene, o di fronteggiare un futuro incerto, ma da soli non bastano e hanno scarso significato intrinseco.

La nuova sfida per il settore si basa su un rinnovato senso di fiducia e sulla trasparenza, e chi non giocherà la partita del “customer oriented” diventerà irrilevante. Chi, invece, coglierà questa occasione, potrà costruire un rapporto di “advisory a lungo termine” con i clienti, che in fondo non hanno voglia di occuparsi direttamente dei propri risparmi e sono lieti di affidarli a qualcuno esperto e fidato. Compito non secondario del corretto approccio alla consulenza finanziaria è quello di mantenere equilibrio in ogni situazione. Diradando la carica emotiva sia dei momenti di spavaldo ottimismo che quelli di catastrofico terrore. Le vicende mondiali come quelle personali inevitabilmente alternano momenti di gioia e di panico nei quali è facile lasciarsi andare a reazioni “di pancia” non sempre ben consigliate. Avere accanto in questi momenti un supporto di riconosciuta qualità professionale che riporta ai valori principali e agli obiettivi posti alla base del progetto, che prova a dare una visione oggettiva della realtà, evidenziando i veri pericoli e le vere opportunità, si è dimostrato un valore nel tempo vincente. Dal superamento di momenti difficili sono stati fondati rapporti di fiducia solidi e duraturi nel tempo.

Aggiornato il 16 febbraio 2024 alle ore 12:28:34