Aspi potenzia il contributo italiano ai temi del B20

Nomina alla co-presidenza della task force Integrity & Compliance

La diciannovesima edizione del B20, ospitata quest’anno in Brasile sotto il tema Inclusive Growth for a Sustainable Future, vede Aspi in prima linea: il Gruppo Autostrade per l’Italia ha presenziato all’evento di apertura del B20, tenutosi il 29 gennaio, insieme alle più importanti aziende provenienti da tutto il mondo, contribuendo alla discussione e agli sforzi collettivi per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile.

Il direttore Risk, Business Integrity, Resilience & Quality di Aspi, Nicola Allocca, già presidente del Comitato Anticorruzione Business dell’Ocse, ha ricevuto la nomina alla copresidenza della task force Integrity and Compliance del B20 Brasile. Si tratta di un organismo che ha il compito di formulare le raccomandazioni per i governi, in merito alle misure anticorruzione e la promozione di una governance aziendale che garantisca responsabilità e comportamenti etici all’interno delle organizzazioni.

Con questa nuova designazione, Autostrade per l’Italia potenzia il proprio contributo come player internazionale nel promuovere valori etici e pratiche commerciali responsabili a livello globale.

Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi, ha commentato: “La nostra partecipazione ai tavoli internazionali e al B20 ci consente di rimanere allineati con le best practice, perseguendo standard sempre più elevati in termini di qualità, sicurezza, sostenibilità e legalità”.

Aggiornato il 31 gennaio 2024 alle ore 02:05:30